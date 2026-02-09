Se viene el primer fin de semana XXL de 2026: todo lo que tenés que saber sobre los feriados de febrero

Febrero ya arrancó con todo y, para muchos, la mirada está puesta en el primer fin de semana extralargo del año. Si todavía no organizaste tu escapada o descanso, estás a tiempo. El calendario oficial confirma que los feriados de Carnaval de este 2026 llegan a mediados de mes, ofreciendo cuatro días ideales para cortar la rutina antes de que arranque el ciclo lectivo y laboral fuerte de marzo.

A continuación, te contamos las fechas exactas, qué dice el pronóstico del tiempo para los principales destinos y las últimas novedades sobre financiamiento para viajar que se anunciaron esta semana.

Cuándo caen los feriados de Carnaval 2026

Este año, el feriado de Carnaval cae lunes 16 y martes 17 de febrero. Al ser feriados nacionales inamovibles, se suman al sábado 14 y domingo 15, conformando un fin de semana largo de 4 días.

Sábado 14 de febrero: Fin de semana habitual.

Fin de semana habitual. Domingo 15 de febrero: Fin de semana habitual.

Fin de semana habitual. Lunes 16 de febrero: Feriado Nacional (Carnaval).

Feriado Nacional (Carnaval). Martes 17 de febrero: Feriado Nacional (Carnaval).

Es importante recordar que, al tratarse de feriados nacionales según la Ley de Contrato de Trabajo, si te toca trabajar durante el lunes o el martes, te corresponde el pago de la jornada doble (100% de recargo).

¿Qué dice el pronóstico del tiempo?

Si tu plan es la Costa Atlántica o el litoral, el clima parece que va a acompañar, aunque con algunas advertencias. Según los últimos reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la semana del 14 al 17 de febrero:

Costa Atlántica (Mar del Plata, Pinamar, Villa Gesell): Se esperan jornadas agradables con máximas que rondarán los 25°C a 28°C . El domingo 15 asoma como el mejor día de playa, con pleno sol por la mañana. Sin embargo, hay que estar atentos a la inestabilidad que podría aparecer hacia la tarde-noche del lunes 16, con probabilidad de chaparrones aislados.

Se esperan jornadas agradables con máximas que rondarán los . El domingo 15 asoma como el mejor día de playa, con pleno sol por la mañana. Sin embargo, hay que estar atentos a la inestabilidad que podría aparecer hacia la tarde-noche del lunes 16, con probabilidad de chaparrones aislados. Norte Argentino (Jujuy, Salta): Las temperaturas seguirán altas, superando los 30°C . Si viajás al Carnaval de la Quebrada, llevá ropa liviana pero también algún impermeable, ya que febrero es época de lluvias repentinas en la región.

Las temperaturas seguirán altas, superando los . Si viajás al Carnaval de la Quebrada, llevá ropa liviana pero también algún impermeable, ya que febrero es época de lluvias repentinas en la región. Buenos Aires (AMBA): Para quienes se quedan en la ciudad, se espera un fin de semana caluroso y húmedo, con alivios temporarios por rotación del viento hacia el final del feriado.

Los destinos más buscados y ocupación hotelera

Las expectativas del sector turístico son moderadas pero optimistas para este fin de semana de Carnaval. Mientras que en enero la ocupación rondó el 60-70% en la costa, se espera que este “finde XXL” marque el pico de la temporada.

Jujuy y la Quebrada de Humahuaca: Es la estrella indiscutida de esta fecha. Con el tradicional Desentierro del Carnaval , la provincia registra niveles de reservas cercanos a la ocupación plena.

Es la estrella indiscutida de esta fecha. Con el tradicional , la provincia registra niveles de reservas cercanos a la ocupación plena. Gualeguaychú (Entre Ríos): El “Carnaval del País” tendrá su punto máximo de convocatoria. Es uno de los destinos más elegidos por su cercanía con Buenos Aires y la espectacularidad de sus comparsas.

El “Carnaval del País” tendrá su punto máximo de convocatoria. Es uno de los destinos más elegidos por su cercanía con Buenos Aires y la espectacularidad de sus comparsas. Córdoba: Además de sus sierras, este fin de semana (14 y 15 de febrero) se celebra el Cosquín Rock, lo que asegura un lleno total en la zona del Valle de Punilla.

Última hora: vuelven las cuotas para turismo

Una de las noticias más relevantes de esta semana para el bolsillo de los viajeros es la incorporación del turismo al programa Cuota Simple. Según se anunció oficialmente hace apenas unos días, se podrán financiar servicios turísticos dentro del país en 3 y 6 cuotas fijas.

Esto incluye:

Pasajes de ómnibus de larga distancia.

Pasajes aéreos de cabotaje.

Hoteles y alojamientos turísticos.

Paquetes de agencias de viaje.

Alquiler de autos.

Si todavía no cerraste tu reserva, consultá con los prestadores si ya tienen habilitada esta opción, ya que puede ser una gran ayuda para financiar la escapada en un contexto donde los precios han tenido ajustes respecto al inicio del verano. Además, el Banco Nación lanzó la línea “Viaja+“ con condiciones especiales para financiar gastos de vacaciones.