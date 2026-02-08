Todo lo que tenés que saber sobre los carnavales 2026 en Provincia de Buenos Aires

Llega febrero y la provincia de Buenos Aires se transforma. Con el feriado nacional de Carnaval a la vuelta de la esquina —confirmado para el lunes 16 y martes 17 de febrero—, las ciudades bonaerenses ya tienen todo listo para desplegar el color, la música y la tradición que las caracteriza. Desde el despliegue artesanal de Lincoln hasta el brillo de los corsódromos en Dolores y 25 de Mayo, la agenda de este 2026 viene cargada de propuestas para todos los gustos y bolsillos.

Los imperdibles: Lincoln y el Carnaval Artesanal

Lincoln mantiene su título como la Capital Nacional del Carnaval Artesanal. Lo que hace único a este evento son sus “cabezudos” y las carrozas con movimientos mecánicos, una técnica que se transmite de generación en generación. Para este año, el cronograma oficial ya está en marcha:

Fechas principales: 6, 7, 8, 14, 15 y 16 de febrero.

6, 7, 8, 14, 15 y 16 de febrero. Lugar: Avenida Massey y Avenida 25 de Mayo.

Avenida Massey y Avenida 25 de Mayo. Artistas confirmados: El escenario mayor recibirá a figuras como Rusherking (8/02), Los Caligaris (16/02), Valentina Márquez y Mario Luis.

El escenario mayor recibirá a figuras como Rusherking (8/02), Los Caligaris (16/02), Valentina Márquez y Mario Luis. Entrada: Libre y gratuita.

El brillo del Carnaval del Sol en Dolores

Dolores se posicionó fuertemente en el calendario turístico con su Carnaval del Sol, que se realiza en el imponente corsódromo Antú Kawin. Este año, la competencia entre las comparsas Kuyén, Sayén y Sheg Yenú promete un nivel de producción profesional con trajes y coreografías de primer nivel.

Noche de Carnaval Tipo de evento Entrada 6, 7, 8, 13 y 14 de febrero Desfile de Comparsas Arancelada (Desde $5.000) 12 y 15 de febrero Carnaval Tradicional Gratuita Lunes 16 de febrero Cierre con Los Totora Arancelada

Tradición y espuma en 25 de Mayo y Maipú

En el corazón de la provincia, el Carnaval de 25 de Mayo sigue siendo un clásico familiar. Las noches de corso se desarrollan en el Corsódromo del Parque Laguna Mulitas, un predio que permite disfrutar de los desfiles con todas las comodidades. Por su parte, Maipú celebra su 34º Fiesta Nacional del Carnaval de la Amistad, donde este fin de semana largo tendrá su punto máximo con la presencia de La Konga y la tradicional “Quema del Momo”.

Guaminí y el Carnaval del Arte y la Alegría

Si buscás una opción más al oeste de la provincia, Guaminí es el destino ideal. Sus carnavales son famosos por el desfile de carrozas y los “carros dicharacheros”. Los desfiles están programados para los días 7, 8, 14 y 15 de febrero en la avenida principal de la ciudad. Un atractivo extra es la posibilidad de ganar premios importantes, ya que históricamente se sortean autos o dinero en efectivo con el número de la entrada.

Consejos útiles para tu escapada

Cortes de calle: Si vas a moverte por las zonas céntricas de estas ciudades, tené en cuenta que los cortes suelen arrancar a las 16:00 para el armado de los escenarios.

Si vas a moverte por las zonas céntricas de estas ciudades, tené en cuenta que los cortes suelen arrancar a las 16:00 para el armado de los escenarios. Alojamiento: Para las fechas del 14 al 17 de febrero, la ocupación en ciudades como Lincoln o Dolores suele ser total. Si no conseguís lugar, podés optar por ciudades vecinas y viajar por el día.

Para las fechas del 14 al 17 de febrero, la ocupación en ciudades como Lincoln o Dolores suele ser total. Si no conseguís lugar, podés optar por ciudades vecinas y viajar por el día. Clima: Se esperan jornadas calurosas con térmicas que pueden superar los 32°C, así que no te olvides del protector solar y, por supuesto, mucha nieve loca para los chicos.

¿Ya decidiste a cuál vas a ir este fin de semana largo? La oferta es enorme y hay opciones en casi todos los municipios de la Provincia de Buenos Aires para disfrutar de una de las fiestas más alegres del año.