Últimos días para anotarse en los cursos gratuitos con salida laboral que brinda la Provincia de Buenos Aires

La oferta educativa del Instituto Provincial de Formación Laboral (IPFL) para este 2026 ya está en marcha y miles de bonaerenses buscan asegurar su lugar. Con una propuesta que abarca desde oficios tradicionales hasta nuevas tecnologías, los Centros de Formación Laboral (CFL) distribuidos en todo el territorio provincial se preparan para un nuevo ciclo lectivo.

Si estás buscando una oportunidad para capacitarte sin costo y mejorar tus chances de conseguir empleo, tenés que apurarte. Las preinscripciones online ya comenzaron y, aunque cada centro maneja sus propios cupos, febrero es el mes clave para completar el registro y presentar la documentación.

Cuáles son los cursos con mayor demanda para este año

La oferta para el ciclo 2026 es variada y está diseñada específicamente para responder a las necesidades productivas de cada región de la provincia. Los trayectos cuentan con certificación oficial del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, lo que les da un valor agregado fundamental a la hora de buscar trabajo.

Entre las opciones más destacadas que podés encontrar en las distintas sedes se encuentran:

Gastronomía: Maestro pizzero y rotisero, panadero, cocinero y manipulador de alimentos.

Maestro pizzero y rotisero, panadero, cocinero y manipulador de alimentos. Construcción y servicios: Montador electricista, instalador de gas, carpintería, herrería y mantenimiento de edificios.

Montador electricista, instalador de gas, carpintería, herrería y mantenimiento de edificios. Tecnología y administración: Programación (Python, Inteligencia Artificial), diseño gráfico, asistente de estudio jurídico, relaciones públicas y vendedor.

Programación (Python, Inteligencia Artificial), diseño gráfico, asistente de estudio jurídico, relaciones públicas y vendedor. Estética y bienestar: Manicuría, depilación y peluquería.

Cómo anotarte paso a paso

Para realizar la preinscripción, tenés que ingresar al portal oficial de la Plataforma de Gestión de la Formación Laboral. Es un proceso sencillo, pero recordá que las vacantes son limitadas y se suelen agotar rápido.

Paso Acción a realizar 1 Ingresá a la web oficial de cursos del IPFL. 2 Registrate con tus datos personales (DNI y CUIL). 3 Usá el mapa interactivo para elegir el centro más cercano a tu domicilio. 4 Seleccioná el curso de tu interés y completá el formulario de preinscripción. 5 Concurrí al centro elegido con la documentación para confirmar la vacante.

Requisitos y documentación necesaria

La convocatoria está abierta a toda la comunidad. Los menores de edad pueden participar si tienen 16 años cumplidos (en algunos casos deben cumplir 17 antes del 30 de junio de 2026), siempre que cuenten con la autorización correspondiente.

Al momento de formalizar la inscripción en la sede del CFL, te van a pedir:

DNI original y copia (última versión).

y copia (última versión). Certificado de alumno regular (si estás cursando el secundario) o título secundario/primario según corresponda al curso.

(si estás cursando el secundario) o título secundario/primario según corresponda al curso. En el caso de menores, la autorización firmada por padre, madre o tutor.

Por qué elegir la formación laboral de la Provincia

La gran ventaja de estos centros es su articulación con el mundo real del trabajo. Muchos de los cursos se dictan en convenio con sindicatos, cámaras empresariales y municipios bonaerenses, lo que facilita que los estudiantes realicen prácticas o tengan contacto directo con posibles empleadores. Además, al ser gratuitos, eliminan la barrera económica para quienes desean especializarse en un oficio técnico o digital.

No te dejes estar: si bien algunos centros extienden sus plazos hasta marzo 2026, la mayoría de las sedes cierran sus listas durante la segunda y tercera semana de febrero para organizar el inicio de clases en Provincia de Buenos Aires. Si querés cambiar tu realidad laboral este año, el momento de moverte es ahora.