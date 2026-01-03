Plan Viajá+ del Banco Nación: cómo funciona el programa de beneficios para viajar por Argentina en el verano 2026

Con la llegada de la temporada alta, el turismo interno vuelve a ocupar un lugar central dentro de las políticas destinadas a estimular el consumo y la actividad económica. En ese escenario, el Gobierno nacional presentó una nueva herramienta financiera orientada a facilitar los viajes dentro del país y a sostener la demanda en uno de los sectores más dinámicos de la economía.
Qué es el Plan Viajá+ impulsado por el Gobierno
El Plan Viajá+ es un programa lanzado por el Gobierno de Javier Milei junto al Banco Nación, con el objetivo de fomentar el turismo en Argentina durante el verano 2026 mediante financiamiento, cuotas sin interés y descuentos en distintos rubros vinculados a los viajes.
A diferencia del programa Pre Viaje, que ofrecía reintegros para utilizar en consumos futuros, Viajá+ se basa en herramientas financieras directas, como préstamos personales y beneficios al momento de la compra.
Qué servicios están incluidos en Viajá+
El programa alcanza a una amplia variedad de actividades turísticas y servicios asociados. Los beneficios se aplican sobre consumos realizados en:
- Hotelería y hosterías
- Gastronomía
- Balnearios
- Pasajes nacionales
- Alquiler de autos
- Agencias de turismo
- Productos regionales
La propuesta busca incentivar tanto el viaje como el consumo en destino, fortaleciendo a prestadores turísticos de todo el país.
Cómo acceder al Plan Viajá+ del Banco Nación
Para acceder a los beneficios del Plan Viajá+, es necesario cumplir con algunos requisitos básicos:
- Ser cliente del Banco Nación
- Utilizar la app BNA+ para gestionar créditos
- Operar a través de BNA Viajes o Tienda BNA para encontrar prestadores adheridos
- Pagar con tarjetas del Banco Nación o MODO
Tanto el consumidor como el prestador turístico deben ser clientes del banco, que cuenta con más de 15 millones de clientes y unas 250.000 empresas atendidas en todo el país.
Principales beneficios del Plan Viajá+
El programa incluye una combinación de financiamiento, cuotas y descuentos, según el tipo de consumo:
- Préstamo a sola firma de hasta $5.000.000, con tasa fija del 28% TNA, a pagar en 9, 12, 15 o 18 meses, disponible desde la app BNA+
- Balnearios: 10% de ahorro sin tope y hasta 6 cuotas sin interés pagando con MODO
- Hotelería y hosterías: hasta 12 cuotas sin interés
- Gastronomía: 20% de ahorro con tope de $10.000 por compra usando MODO
- Productos regionales: 20% de ahorro con tope de $20.000 por mes y hasta 3 cuotas sin interés
- Pasajes nacionales: 10% de ahorro sin tope y hasta 3 cuotas sin interés
- Alquiler de autos y agencias de turismo: hasta 12 cuotas sin interés
Para conocer el detalle completo de los beneficios y los prestadores adheridos, es necesario ingresar a las plataformas oficiales del Banco Nación.
El rol del Banco Nación y la Secretaría de Turismo
La iniciativa reafirma el trabajo conjunto entre el Banco Nación y la Secretaría de Turismo y Ambiente, con el objetivo de impulsar un sector clave para la generación de empleo y el desarrollo regional.
Desde el Gobierno destacan que el turismo cumple un rol estratégico como motor de actividad económica, especialmente en un contexto de reordenamiento macroeconómico.