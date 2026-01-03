Plan Viajá+ del Banco Nación: cómo funciona el programa de beneficios para viajar por Argentina en el verano 2026

Con la llegada de la temporada alta, el turismo interno vuelve a ocupar un lugar central dentro de las políticas destinadas a estimular el consumo y la actividad económica. En ese escenario, el Gobierno nacional presentó una nueva herramienta financiera orientada a facilitar los viajes dentro del país y a sostener la demanda en uno de los sectores más dinámicos de la economía.

Qué es el Plan Viajá+ impulsado por el Gobierno

El Plan Viajá+ es un programa lanzado por el Gobierno de Javier Milei junto al Banco Nación, con el objetivo de fomentar el turismo en Argentina durante el verano 2026 mediante financiamiento, cuotas sin interés y descuentos en distintos rubros vinculados a los viajes.

A diferencia del programa Pre Viaje, que ofrecía reintegros para utilizar en consumos futuros, Viajá+ se basa en herramientas financieras directas, como préstamos personales y beneficios al momento de la compra.

Qué servicios están incluidos en Viajá+

El programa alcanza a una amplia variedad de actividades turísticas y servicios asociados. Los beneficios se aplican sobre consumos realizados en:

Hotelería y hosterías

Gastronomía

Balnearios

Pasajes nacionales

Alquiler de autos

Agencias de turismo

Productos regionales

La propuesta busca incentivar tanto el viaje como el consumo en destino, fortaleciendo a prestadores turísticos de todo el país.

Cómo acceder al Plan Viajá+ del Banco Nación

Para acceder a los beneficios del Plan Viajá+, es necesario cumplir con algunos requisitos básicos:

Ser cliente del Banco Nación

Utilizar la app BNA+ para gestionar créditos

para gestionar créditos Operar a través de BNA Viajes o Tienda BNA para encontrar prestadores adheridos

para encontrar prestadores adheridos Pagar con tarjetas del Banco Nación o MODO

Tanto el consumidor como el prestador turístico deben ser clientes del banco, que cuenta con más de 15 millones de clientes y unas 250.000 empresas atendidas en todo el país.

Principales beneficios del Plan Viajá+

El programa incluye una combinación de financiamiento, cuotas y descuentos, según el tipo de consumo:

Préstamo a sola firma de hasta $5.000.000 , con tasa fija del 28% TNA , a pagar en 9, 12, 15 o 18 meses, disponible desde la app BNA+

de hasta , con tasa fija del , a pagar en 9, 12, 15 o 18 meses, disponible desde la app BNA+ Balnearios : 10% de ahorro sin tope y hasta 6 cuotas sin interés pagando con MODO

: 10% de ahorro sin tope y hasta 6 cuotas sin interés pagando con MODO Hotelería y hosterías : hasta 12 cuotas sin interés

: hasta 12 cuotas sin interés Gastronomía : 20% de ahorro con tope de $10.000 por compra usando MODO

: 20% de ahorro con tope de por compra usando MODO Productos regionales : 20% de ahorro con tope de $20.000 por mes y hasta 3 cuotas sin interés

: 20% de ahorro con tope de por mes y hasta 3 cuotas sin interés Pasajes nacionales : 10% de ahorro sin tope y hasta 3 cuotas sin interés

: 10% de ahorro sin tope y hasta 3 cuotas sin interés Alquiler de autos y agencias de turismo: hasta 12 cuotas sin interés

Para conocer el detalle completo de los beneficios y los prestadores adheridos, es necesario ingresar a las plataformas oficiales del Banco Nación.

El rol del Banco Nación y la Secretaría de Turismo

La iniciativa reafirma el trabajo conjunto entre el Banco Nación y la Secretaría de Turismo y Ambiente, con el objetivo de impulsar un sector clave para la generación de empleo y el desarrollo regional.

Desde el Gobierno destacan que el turismo cumple un rol estratégico como motor de actividad económica, especialmente en un contexto de reordenamiento macroeconómico.