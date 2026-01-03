Plan Viajá+ del Banco Nación: cómo funciona el programa de beneficios para viajar por Argentina en el verano 2026

Denisse Helman
Viaja mas banco nacion previaje

Con la llegada de la temporada alta, el turismo interno vuelve a ocupar un lugar central dentro de las políticas destinadas a estimular el consumo y la actividad económica. En ese escenario, el Gobierno nacional presentó una nueva herramienta financiera orientada a facilitar los viajes dentro del país y a sostener la demanda en uno de los sectores más dinámicos de la economía.

Qué es el Plan Viajá+ impulsado por el Gobierno

El Plan Viajá+ es un programa lanzado por el Gobierno de Javier Milei junto al Banco Nación, con el objetivo de fomentar el turismo en Argentina durante el verano 2026 mediante financiamiento, cuotas sin interés y descuentos en distintos rubros vinculados a los viajes.

A diferencia del programa Pre Viaje, que ofrecía reintegros para utilizar en consumos futuros, Viajá+ se basa en herramientas financieras directas, como préstamos personales y beneficios al momento de la compra.

Qué servicios están incluidos en Viajá+

El programa alcanza a una amplia variedad de actividades turísticas y servicios asociados. Los beneficios se aplican sobre consumos realizados en:

  • Hotelería y hosterías
  • Gastronomía
  • Balnearios
  • Pasajes nacionales
  • Alquiler de autos
  • Agencias de turismo
  • Productos regionales

La propuesta busca incentivar tanto el viaje como el consumo en destino, fortaleciendo a prestadores turísticos de todo el país.

Cómo acceder al Plan Viajá+ del Banco Nación

Para acceder a los beneficios del Plan Viajá+, es necesario cumplir con algunos requisitos básicos:

  • Ser cliente del Banco Nación
  • Utilizar la app BNA+ para gestionar créditos
  • Operar a través de BNA Viajes o Tienda BNA para encontrar prestadores adheridos
  • Pagar con tarjetas del Banco Nación o MODO

Tanto el consumidor como el prestador turístico deben ser clientes del banco, que cuenta con más de 15 millones de clientes y unas 250.000 empresas atendidas en todo el país.

Principales beneficios del Plan Viajá+

El programa incluye una combinación de financiamiento, cuotas y descuentos, según el tipo de consumo:

  • Préstamo a sola firma de hasta $5.000.000, con tasa fija del 28% TNA, a pagar en 9, 12, 15 o 18 meses, disponible desde la app BNA+
  • Balnearios: 10% de ahorro sin tope y hasta 6 cuotas sin interés pagando con MODO
  • Hotelería y hosterías: hasta 12 cuotas sin interés
  • Gastronomía: 20% de ahorro con tope de $10.000 por compra usando MODO
  • Productos regionales: 20% de ahorro con tope de $20.000 por mes y hasta 3 cuotas sin interés
  • Pasajes nacionales: 10% de ahorro sin tope y hasta 3 cuotas sin interés
  • Alquiler de autos y agencias de turismo: hasta 12 cuotas sin interés

Para conocer el detalle completo de los beneficios y los prestadores adheridos, es necesario ingresar a las plataformas oficiales del Banco Nación.

El rol del Banco Nación y la Secretaría de Turismo

La iniciativa reafirma el trabajo conjunto entre el Banco Nación y la Secretaría de Turismo y Ambiente, con el objetivo de impulsar un sector clave para la generación de empleo y el desarrollo regional.

Desde el Gobierno destacan que el turismo cumple un rol estratégico como motor de actividad económica, especialmente en un contexto de reordenamiento macroeconómico.

