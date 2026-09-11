Feriados 2027 en Argentina: calendario completo y fines de semana largos

Los feriados 2027 en Argentina ya pueden anticiparse en buena medida a partir de la Ley 27.399 y del calendario anual. Esto permite saber cuándo caerán Carnaval, Semana Santa, las fechas patrias y varios fines de semana largos antes de que termine 2026.
Sin embargo, hay una diferencia importante entre las fechas que surgen directamente de la ley y las que dependen de una decisión posterior del Gobierno. Al 10 de septiembre de 2026, todavía resta que se definan los días no laborables con fines turísticos de 2027 y también el eventual traslado de un feriado trasladable que caerá sábado.
Como referencia, INFOZONA mantiene actualizado el calendario de feriados 2026, útil para comparar cómo se aplicaron durante este año los traslados y los días turísticos.
Día del Maestro: qué abre y qué cierra este viernes 11 en la Provincia de Buenos Aires
Calendario de feriados 2027 en Argentina
Estas son las principales fechas nacionales previstas para 2027 según el régimen vigente:
|Fecha
|Día
|Conmemoración
|Situación
|1 de enero
|Viernes
|Año Nuevo
|Inamovible
|8 de febrero
|Lunes
|Carnaval
|Inamovible
|9 de febrero
|Martes
|Carnaval
|Inamovible
|24 de marzo
|Miércoles
|Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
|Inamovible
|26 de marzo
|Viernes
|Viernes Santo
|Feriado nacional
|2 de abril
|Viernes
|Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
|Inamovible
|1 de mayo
|Sábado
|Día del Trabajo
|Inamovible
|25 de mayo
|Martes
|Día de la Revolución de Mayo
|Inamovible
|21 de junio
|Lunes
|Güemes (fecha original: 17 de junio)
|Trasladable
|20 de junio
|Domingo
|General Manuel Belgrano
|Inamovible
|9 de julio
|Viernes
|Día de la Independencia
|Inamovible
|16 de agosto
|Lunes
|San Martín (fecha original: 17 de agosto)
|Trasladable
|11 de octubre
|Lunes
|Diversidad Cultural (fecha original: 12 de octubre)
|Trasladable
|20 de noviembre
|Sábado
|Día de la Soberanía Nacional
|Traslado pendiente de definición
|8 de diciembre
|Miércoles
|Inmaculada Concepción de María
|Inamovible
|25 de diciembre
|Sábado
|Navidad
|Inamovible
Además, el jueves 25 de marzo será Jueves Santo, considerado día no laborable por la legislación nacional. No debe confundirse con un feriado obligatorio: en el sector privado la decisión de trabajar puede depender del empleador, salvo regímenes particulares.
Cuándo cae Carnaval 2027
Los feriados de Carnaval serán el lunes 8 y martes 9 de febrero de 2027. Al sumarse al sábado 6 y domingo 7, generan un descanso de cuatro días consecutivos para quienes no trabajan durante el fin de semana.
Es uno de los períodos más previsibles del calendario porque ambos días de Carnaval figuran como feriados nacionales inamovibles en la Ley 27.399.
Cuándo cae Semana Santa 2027
En 2027, Semana Santa llegará temprano. El Jueves Santo será el 25 de marzo y el Viernes Santo el 26 de marzo.
Hay una particularidad: el miércoles 24 de marzo es feriado nacional inamovible. Por lo tanto, quienes además tengan libre el Jueves Santo podrían encadenar varios días consecutivos de descanso hasta el domingo 28. Para el sector privado en general, el jueves conserva el carácter de día no laborable y no equivale automáticamente a un feriado nacional.
Qué feriados ya generan fines de semana largos
Sin contar todavía posibles días turísticos, 2027 ofrece varios descansos extendidos:
- 1 al 3 de enero: Año Nuevo cae viernes.
- 6 al 9 de febrero: Carnaval suma lunes y martes.
- 26 al 28 de marzo: Viernes Santo cae viernes.
- 2 al 4 de abril: Malvinas cae viernes.
- 19 al 21 de junio: el feriado trasladable por Güemes queda el lunes 21.
- 9 al 11 de julio: Independencia cae viernes.
- 14 al 16 de agosto: San Martín se observa el lunes 16.
- 9 al 11 de octubre: Diversidad Cultural se observa el lunes 11.
A esta lista se sumará previsiblemente un fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional, pero resta determinar si la fecha que cae sábado 20 de noviembre se moverá al viernes 19 o al lunes 22.
Qué pasa con los feriados que caen sábado o domingo
Desde el Decreto 614/2025, los feriados nacionales trasladables que coinciden con sábado o domingo pueden ser movidos al viernes anterior o al lunes siguiente, según lo determine la Jefatura de Gabinete.
En 2027 esto será relevante para el 20 de noviembre, que cae sábado. Como la fecha es trasladable, la autoridad de aplicación deberá definir cuál será el día efectivo de descanso. Hasta que esa resolución se publique, no corresponde dar por confirmado uno de los dos.
Faltan los días no laborables con fines turísticos
La Ley 27.399 permite al Poder Ejecutivo establecer anualmente hasta tres días destinados a promover la actividad turística, que deben coincidir con lunes o viernes.
Esos días pueden modificar significativamente el mapa de fines de semana largos. En 2026, por ejemplo, se utilizaron para extender descansos ya previstos. Para 2027 todavía habrá que esperar la resolución oficial correspondiente.
Por eso, este calendario distingue las fechas que ya surgen de la ley de las que dependen de una decisión administrativa posterior. Cuando se publiquen los días turísticos y el traslado de noviembre, el cronograma quedará completamente cerrado.
Cuál es la diferencia entre feriado y día no laborable
La Ley de Contrato de Trabajo establece tratamientos diferentes. En un feriado nacional, si una persona trabaja corresponde aplicar las reglas especiales de remuneración previstas para los feriados. En un día no laborable, en cambio, la decisión de trabajar es en general optativa para el empleador y la remuneración se maneja como jornada simple, salvo excepciones.
Esta diferencia será especialmente importante durante Semana Santa y cuando el Gobierno defina los días turísticos de 2027.