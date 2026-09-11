Feriados 2027 en Argentina: calendario completo y fines de semana largos

Los feriados 2027 en Argentina ya pueden anticiparse en buena medida a partir de la Ley 27.399 y del calendario anual. Esto permite saber cuándo caerán Carnaval, Semana Santa, las fechas patrias y varios fines de semana largos antes de que termine 2026.

Sin embargo, hay una diferencia importante entre las fechas que surgen directamente de la ley y las que dependen de una decisión posterior del Gobierno. Al 10 de septiembre de 2026, todavía resta que se definan los días no laborables con fines turísticos de 2027 y también el eventual traslado de un feriado trasladable que caerá sábado.

Como referencia, INFOZONA mantiene actualizado el calendario de feriados 2026, útil para comparar cómo se aplicaron durante este año los traslados y los días turísticos.

Calendario de feriados 2027 en Argentina

Estas son las principales fechas nacionales previstas para 2027 según el régimen vigente:

Fecha Día Conmemoración Situación 1 de enero Viernes Año Nuevo Inamovible 8 de febrero Lunes Carnaval Inamovible 9 de febrero Martes Carnaval Inamovible 24 de marzo Miércoles Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Inamovible 26 de marzo Viernes Viernes Santo Feriado nacional 2 de abril Viernes Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Inamovible 1 de mayo Sábado Día del Trabajo Inamovible 25 de mayo Martes Día de la Revolución de Mayo Inamovible 21 de junio Lunes Güemes (fecha original: 17 de junio) Trasladable 20 de junio Domingo General Manuel Belgrano Inamovible 9 de julio Viernes Día de la Independencia Inamovible 16 de agosto Lunes San Martín (fecha original: 17 de agosto) Trasladable 11 de octubre Lunes Diversidad Cultural (fecha original: 12 de octubre) Trasladable 20 de noviembre Sábado Día de la Soberanía Nacional Traslado pendiente de definición 8 de diciembre Miércoles Inmaculada Concepción de María Inamovible 25 de diciembre Sábado Navidad Inamovible

Además, el jueves 25 de marzo será Jueves Santo, considerado día no laborable por la legislación nacional. No debe confundirse con un feriado obligatorio: en el sector privado la decisión de trabajar puede depender del empleador, salvo regímenes particulares.

Cuándo cae Carnaval 2027

Los feriados de Carnaval serán el lunes 8 y martes 9 de febrero de 2027. Al sumarse al sábado 6 y domingo 7, generan un descanso de cuatro días consecutivos para quienes no trabajan durante el fin de semana.

Es uno de los períodos más previsibles del calendario porque ambos días de Carnaval figuran como feriados nacionales inamovibles en la Ley 27.399.

Cuándo cae Semana Santa 2027

En 2027, Semana Santa llegará temprano. El Jueves Santo será el 25 de marzo y el Viernes Santo el 26 de marzo.

Hay una particularidad: el miércoles 24 de marzo es feriado nacional inamovible. Por lo tanto, quienes además tengan libre el Jueves Santo podrían encadenar varios días consecutivos de descanso hasta el domingo 28. Para el sector privado en general, el jueves conserva el carácter de día no laborable y no equivale automáticamente a un feriado nacional.

Qué feriados ya generan fines de semana largos

Sin contar todavía posibles días turísticos, 2027 ofrece varios descansos extendidos:

1 al 3 de enero: Año Nuevo cae viernes.

Año Nuevo cae viernes. 6 al 9 de febrero: Carnaval suma lunes y martes.

Carnaval suma lunes y martes. 26 al 28 de marzo: Viernes Santo cae viernes.

Viernes Santo cae viernes. 2 al 4 de abril: Malvinas cae viernes.

Malvinas cae viernes. 19 al 21 de junio: el feriado trasladable por Güemes queda el lunes 21.

el feriado trasladable por Güemes queda el lunes 21. 9 al 11 de julio: Independencia cae viernes.

Independencia cae viernes. 14 al 16 de agosto: San Martín se observa el lunes 16.

San Martín se observa el lunes 16. 9 al 11 de octubre: Diversidad Cultural se observa el lunes 11.

A esta lista se sumará previsiblemente un fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional, pero resta determinar si la fecha que cae sábado 20 de noviembre se moverá al viernes 19 o al lunes 22.

Qué pasa con los feriados que caen sábado o domingo

Desde el Decreto 614/2025, los feriados nacionales trasladables que coinciden con sábado o domingo pueden ser movidos al viernes anterior o al lunes siguiente, según lo determine la Jefatura de Gabinete.

En 2027 esto será relevante para el 20 de noviembre, que cae sábado. Como la fecha es trasladable, la autoridad de aplicación deberá definir cuál será el día efectivo de descanso. Hasta que esa resolución se publique, no corresponde dar por confirmado uno de los dos.

Faltan los días no laborables con fines turísticos

La Ley 27.399 permite al Poder Ejecutivo establecer anualmente hasta tres días destinados a promover la actividad turística, que deben coincidir con lunes o viernes.

Esos días pueden modificar significativamente el mapa de fines de semana largos. En 2026, por ejemplo, se utilizaron para extender descansos ya previstos. Para 2027 todavía habrá que esperar la resolución oficial correspondiente.

Por eso, este calendario distingue las fechas que ya surgen de la ley de las que dependen de una decisión administrativa posterior. Cuando se publiquen los días turísticos y el traslado de noviembre, el cronograma quedará completamente cerrado.

Cuál es la diferencia entre feriado y día no laborable

La Ley de Contrato de Trabajo establece tratamientos diferentes. En un feriado nacional, si una persona trabaja corresponde aplicar las reglas especiales de remuneración previstas para los feriados. En un día no laborable, en cambio, la decisión de trabajar es en general optativa para el empleador y la remuneración se maneja como jornada simple, salvo excepciones.

Esta diferencia será especialmente importante durante Semana Santa y cuando el Gobierno defina los días turísticos de 2027.