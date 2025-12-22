Feriados 2026 en Argentina: el calendario completo y cuándo caen los fines de semana largos

Mientras todavía estamos levantando las copas para despedir el 2025, muchos argentinos ya tienen la mente puesta en el descanso del año que viene. Con el verano a la vuelta de la esquina y la necesidad de planificar vacaciones o escapadas, conocer la distribución de los feriados 2026 es fundamental para organizar la agenda y el bolsillo.

A la espera de la publicación final en el Boletín Oficial sobre los feriados con fines turísticos (los famosos “puentes”), el esquema de feriados inamovibles y trasladables ya nos permite trazar un mapa claro de los descansos. ¿Cuándo es Carnaval? ¿Qué pasa con Semana Santa? Acá tenés toda la información actualizada a diciembre de 2025.

Los inamovibles: fechas que no se tocan

Según la ley actual que rige el calendario oficial del Ministerio del Interior, estos son los feriados que caerán en su fecha exacta, sin importar el día de la semana. Para 2026, la suerte es dispar: tenemos varios que caen en días hábiles generando fines de semana largos naturales, pero otros (como el 20 de junio) que caen sábado.

1° de enero (Jueves): Año Nuevo.

Año Nuevo. 16 y 17 de febrero (Lunes y Martes): Carnaval.

Carnaval. 24 de marzo (Martes): Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. 2 de abril (Jueves): Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. 1° de mayo (Viernes): Día del Trabajador.

Día del Trabajador. 25 de mayo (Lunes): Día de la Revolución de Mayo.

Día de la Revolución de Mayo. 20 de junio (Sábado): Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano. 9 de julio (Jueves): Día de la Independencia.

Día de la Independencia. 8 de diciembre (Martes): Inmaculada Concepción de María.

Inmaculada Concepción de María. 25 de diciembre (Viernes): Navidad.

Carnaval y Semana Santa 2026: los primeros XL

Uno de los datos más buscados siempre es la fecha de Carnaval. En 2026, los feriados de Carnaval caerán temprano: el lunes 16 y martes 17 de febrero (se estiman estas fechas ya que la Pascua es el 5 de abril). Esto configura el primer fin de semana extra largo (XXL) del año, ideal para cortar el verano y hacer una escapada a la Costa Atlántica o a las sierras.

Por otro lado, Semana Santa caerá en la primera semana de abril:

2 de abril (Jueves Santo): Día no laborable (optativo para privados). Coincide con el feriado inamovible de Malvinas, por lo que será Feriado Nacional.

Día no laborable (optativo para privados). Coincide con el feriado inamovible de Malvinas, por lo que será Feriado Nacional. 3 de abril (Viernes Santo): Feriado Nacional.

Dato clave: Al coincidir el Jueves Santo con el feriado de Malvinas (2 de abril), se garantiza un fin de semana de cuatro días para todos los trabajadores, no solo para la administración pública.

Feriados trasladables y posibles puentes turísticos

La Ley 27.399 faculta al Poder Ejecutivo a fijar anualmente hasta tres días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes. Si bien el decreto presidencial suele confirmarse a finales de año, analizando el calendario podés anticipar dónde podrían ubicarse estos puentes estratégicos para fomentar el turismo interno.

Los candidatos más fuertes para convertirse en feriados puente en 2026 son:

Lunes 23 de marzo: Para unir con el feriado del martes 24 (Memoria). Viernes 10 de julio: Para unir con el feriado del jueves 9 (Independencia). Lunes 7 de diciembre: Para unir con el feriado del martes 8 (Inmaculada Concepción).

En cuanto a los feriados trasladables (aquellos que se mueven para generar fines de semana largos), este es el panorama:

17 de junio (Paso a la Inmortalidad del Gral. Güemes): Cae miércoles. Según la ley, se trasladaría al lunes anterior (15 de junio).

Cae miércoles. Según la ley, se trasladaría al lunes anterior (15 de junio). 17 de agosto (Paso a la Inmortalidad del Gral. San Martín): Cae lunes. Queda fijo y genera fin de semana largo.

Cae lunes. Queda fijo y genera fin de semana largo. 12 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural): Cae lunes. Queda fijo.

Cae lunes. Queda fijo. 20 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional): Cae viernes.

Tabla resumen para agendar

Para que lo visualices mejor, así quedaría el esquema de los principales fines de semana largos “naturales” (sin contar aún los puentes turísticos oficiales que confirme el Gobierno):

Mes Feriado / Motivo Tipo de Fin de Semana Febrero Lunes 16 y Martes 17 (Carnaval) XXL (4 días) Marzo Martes 24 (Memoria) Posible puente el lunes 23 Abril Jueves 2 (Malvinas) y Viernes 3 (Santo) XXL (4 días) Mayo Viernes 1° (Trabajador) Largo (3 días) Mayo Lunes 25 (Revolución) Largo (3 días) Junio Lunes 15 (Güemes – trasladado) Largo (3 días) Agosto Lunes 17 (San Martín) Largo (3 días) Octubre Lunes 12 (Diversidad) Largo (3 días) Diciembre Viernes 25 (Navidad) Largo (3 días)

Es importante recordar que los empleados que trabajen durante un Feriado Nacional deben percibir el pago doble (100% de recargo) por esa jornada, a diferencia de los “días no laborables” donde la paga es simple y el descanso queda a criterio del empleador (salvo en bancos, seguros y administración pública).