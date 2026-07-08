Viernes 10 de julio: ¿es feriado o día no laborable y quiénes no trabajan?

El viernes 10 de julio aparece en el calendario como una de las fechas más consultadas del mes, pero no tiene el mismo alcance que el feriado del jueves 9. La clave está en una diferencia que suele generar confusión: no es un feriado nacional tradicional, sino un día no laborable con fines turísticos.

Esto significa que muchas personas podrán disfrutar de un fin de semana largo de cuatro días, aunque no todos los trabajadores están alcanzados de la misma manera. La respuesta depende del tipo de actividad, del sector en el que se trabaje y, en muchos casos, de la decisión del empleador.

Viernes 10 de julio: feriado o día no laborable

Según el calendario oficial de feriados nacionales, el jueves 9 de julio figura como feriado inamovible por el Día de la Independencia. En cambio, el viernes 10 de julio está señalado como feriado turístico, es decir, un día no laborable con fines turísticos.

La diferencia no es menor. En un feriado nacional, rigen las normas del descanso dominical y, si una persona trabaja, corresponde el pago con recargo. En un día no laborable, en cambio, la actividad puede depender de la decisión del empleador, salvo excepciones previstas por la normativa laboral.

Por eso, la duda más repetida antes del fin de semana largo es concreta: ¿el viernes 10 se trabaja o no? La respuesta general es que en el sector privado no hay una obligación automática de cerrar. La empresa puede decidir si otorga el día o si mantiene la actividad normal.

Qué diferencia hay entre feriado nacional y día no laborable

La Ley de Contrato de Trabajo diferencia los feriados de los días no laborables. El artículo 167 establece que, en los días no laborables, el trabajo es optativo para el empleador, excepto en bancos, seguros y actividades afines, según determine la reglamentación. Además, aclara que si el empleador decide no trabajar, el jornal debe abonarse igual.

En términos prácticos, el jueves 9 de julio tiene el tratamiento de un feriado nacional. El viernes 10 de julio, en cambio, funciona como una jornada especial pensada para incentivar el turismo y extender el descanso, pero no impacta igual en todos los rubros.

Fecha Tipo de jornada Qué implica Jueves 9 de julio Feriado nacional inamovible No se trabaja en general. Si se trabaja, corresponde pago con recargo. Viernes 10 de julio Día no laborable con fines turísticos El empleador puede decidir si se trabaja o no, con excepciones en actividades específicas. Sábado 11 y domingo 12 de julio Fin de semana Depende del régimen habitual de cada actividad.

Quiénes no trabajan el viernes 10 de julio

El impacto más directo suele darse en el sector público nacional y en actividades donde estos días se toman como parte del calendario administrativo. También puede alcanzar a bancos, seguros y actividades afines, de acuerdo con lo previsto por la normativa laboral.

En la Provincia de Buenos Aires, al igual que en CABA y el resto del país, la fecha forma parte del calendario nacional. Sin embargo, eso no significa que todos los comercios, empresas, fábricas o servicios privados deban cerrar obligatoriamente.

En el sector privado, la definición puede variar. Algunas empresas otorgan el día para acompañar el fin de semana largo, mientras que otras trabajan con normalidad, especialmente en comercio, gastronomía, turismo, salud, transporte, estaciones de servicio y servicios esenciales.

Cómo se paga si se trabaja el viernes 10 de julio

Este es otro punto central. Si una persona trabaja el viernes 10 de julio, en general no corresponde el pago doble automático, porque no se trata de un feriado nacional obligatorio sino de un día no laborable con fines turísticos.

La regla general indica que, si el empleador decide trabajar, el salario se paga de manera simple. En cambio, si la empresa opta por no trabajar, el trabajador debe cobrar el jornal igualmente, como marca la Ley de Contrato de Trabajo en el régimen de días no laborables.

Distinto es lo que ocurre el jueves 9 de julio. Al tratarse de un feriado nacional, quienes presten tareas ese día deben cobrar de acuerdo con el régimen aplicable a los feriados, que contempla el recargo correspondiente.

Qué pasa con escuelas, bancos y administración pública

En estos casos conviene mirar las comunicaciones de cada jurisdicción u organismo. El calendario nacional marca el encuadre general, pero las provincias, municipios, bancos y dependencias públicas pueden informar esquemas particulares de atención, guardias o suspensión de actividades.

Para las escuelas, el efecto también puede variar según el calendario educativo y las decisiones administrativas. En la Provincia de Buenos Aires, las familias deben revisar las comunicaciones oficiales de la Dirección General de Cultura y Educación o de cada establecimiento, especialmente si hay actos, jornadas institucionales o actividades ya previstas.

En bancos y atención presencial de organismos, lo habitual es que los días no laborables turísticos reduzcan o suspendan la actividad, aunque los canales digitales suelen seguir disponibles. Por eso, antes de hacer un trámite presencial, lo más prudente es verificar si la dependencia atenderá el viernes.

Entonces, ¿hay fin de semana largo?

Sí, para quienes tengan libre el viernes 10, el calendario permite un descanso extendido desde el jueves 9 hasta el domingo 12 de julio. Pero la palabra clave es no laborable: no todos los trabajadores quedan automáticamente liberados de prestar tareas.

La fecha está pensada para potenciar el movimiento turístico interno, algo especialmente relevante en vacaciones de invierno, escapadas a destinos de la Provincia de Buenos Aires y viajes cortos dentro del país. Pero para saber si corresponde descansar, hay que mirar el encuadre laboral de cada actividad y la decisión del empleador.

En resumen: el jueves 9 de julio es feriado nacional; el viernes 10 de julio es día no laborable con fines turísticos. Esa diferencia define quiénes trabajan, cómo se paga la jornada y por qué el fin de semana largo no será igual para todos.