Feriado por la visita del papa: qué pasaría con escuelas, bancos, comercios y trabajadores

La eventual declaración de una jornada especial durante la visita del papa León XIV puede cambiar la rutina de millones de personas, pero el efecto no será el mismo si el Gobierno define un feriado, un día no laborable o un asueto.

La diferencia importa para trabajadores privados, empleados públicos, escuelas, bancos y comercios. Por eso, antes de organizar noviembre conviene separar lo que establece la ley de lo que todavía depende de una decisión oficial.

Qué pasa si finalmente se declara feriado nacional

La Ley de Contrato de Trabajo establece que en los feriados nacionales rigen las reglas del descanso dominical. Si un trabajador presta servicios durante esa jornada, corresponde cobrar la remuneración normal más una suma igual, es decir, el esquema habitualmente conocido como pago doble.

En ese escenario, la actividad privada puede continuar en rubros que trabajan habitualmente durante feriados, pero con el tratamiento salarial correspondiente.

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Qué cambia si se establece un día no laborable

El artículo 167 de la Ley de Contrato de Trabajo marca una diferencia importante: en los días no laborables, el trabajo es optativo para el empleador privado, salvo determinadas actividades sujetas a regulación específica.

Si el empleador decide trabajar, la remuneración es simple. Si decide no abrir, el jornal igualmente debe abonarse.

Ese es justamente uno de los escenarios que aparece en la discusión actual, porque un proyecto presentado en Diputados propone que el 9, 10 y 11 de noviembre sean días no laborables por la visita del Papa.

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Qué podría pasar con los comercios

En un día no laborable, un comercio privado no necesariamente tiene que cerrar. La decisión de abrir o no queda en manos del empleador, salvo que exista una disposición particular para la actividad o la zona.

Si en cambio se declara feriado nacional, el establecimiento puede abrir cuando su actividad lo permita, pero cambia el tratamiento laboral de quienes presten servicios.

Por eso, para comerciantes y empleados la palabra que figure en la futura norma será determinante.

Escuelas: el cierre no puede darse por hecho

En el sistema educativo, la situación dependerá del alcance de la decisión. Un feriado nacional tiene efectos generales, mientras que un asueto o una medida territorial puede ser aplicada solamente por determinadas jurisdicciones.

En la Provincia de Buenos Aires, la atención está puesta sobre todo en el miércoles 11 de noviembre, cuando León XIV celebrará una misa multitudinaria en Luján.

Si existiera una medida especial limitada a Luján o a municipios cercanos, eso no implicaría automáticamente suspensión de clases en toda la Provincia. La autoridad educativa deberá comunicar expresamente qué establecimientos quedan alcanzados.

Qué ocurriría con los bancos

La actividad bancaria tiene regulaciones específicas y no conviene anticipar un cierre hasta que exista una resolución concreta. La Ley de Contrato de Trabajo contempla un tratamiento particular para bancos, seguros y actividades afines cuando se trata de días no laborables.

Por lo tanto, una eventual medida por la visita papal deberá complementarse con las decisiones que adopten las autoridades correspondientes para saber si habrá atención presencial, cómo funcionarán las cámaras compensadoras y qué servicios quedarán disponibles.

Y si el Gobierno dispone un asueto

El asueto suele aplicarse a la administración pública o a organismos determinados. En ese caso, puede haber oficinas estatales cerradas mientras comercios, empresas privadas y otros servicios continúan funcionando normalmente.

Ese escenario también está bajo análisis. El canciller Pablo Quirno confirmó que el Gobierno evalúa distintas alternativas y señaló que podrían adoptarse medidas acotadas a las ciudades donde se desarrollen las actividades del Papa.

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Qué conviene mirar antes de organizarse

Hasta que se publique una disposición oficial, no hay que dar por cerrado ningún esquema de funcionamiento. Para trabajadores y familias, los datos decisivos serán tres: qué figura se adopta, qué territorio alcanza y qué sectores incluye.

La diferencia entre esas opciones puede transformar una jornada normal en un día de descanso general, en una fecha optativa para empresas privadas o simplemente en un asueto administrativo.

Con la visita prevista del 8 al 11 de noviembre, la definición deberá conocerse antes de que comiencen los grandes operativos de traslado y seguridad.