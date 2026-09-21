Confirmado: este viernes habrá feriado en localidades bonaerenses y algunos trabajadores tendrán fin de semana largo

El calendario de septiembre suma una fecha especial antes del fin de semana. El viernes 25 habrá una jornada no laborable en localidades bonaerenses, lo que para una parte de los trabajadores puede traducirse en tres días consecutivos de descanso.

No se trata de un feriado nacional ni alcanza a toda la Provincia de Buenos Aires. La medida está vinculada con aniversarios fundacionales y tiene un alcance distinto para la administración pública, Banco Provincia y la actividad privada.

Dónde habrá feriado este viernes 25 de septiembre

La Resolución 418/2026 del Ministerio de Gobierno bonaerense incluye para el viernes 25 a Bayauca, en el partido de Lincoln, y San Emilio, en General Viamonte. En ambos casos, el motivo es el aniversario fundacional de la localidad.

La norma declara la jornada no laborable para la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los lugares alcanzados. Para industria, comercio y restantes actividades, en cambio, establece un feriado optativo.

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Qué significa que sea optativo para comercios y empresas

El punto es importante para evitar confusiones. El viernes 25 no obliga a cerrar a todos los negocios ni genera un descanso automático para cualquier trabajador privado de la Provincia.

En las actividades donde la resolución establece carácter optativo, la decisión depende del empleador y del régimen laboral aplicable. Por eso dos personas que trabajen en la misma localidad podrían tener situaciones diferentes si una pertenece al sector público y otra a una empresa privada.

Quiénes pueden tener un fin de semana largo

Para empleados alcanzados por la jornada no laborable que habitualmente no trabajan sábado ni domingo, el viernes puede convertirse en el comienzo de un descanso de tres días.

Esto se concentra exclusivamente en las localidades incluidas por la norma. En La Plata, Mar del Plata, Tandil, Bahía Blanca, el Conurbano y el resto del territorio que no esté alcanzado por una disposición específica, el viernes 25 sigue siendo un día laboral común.

También conviene diferenciar esta fecha del Día del Empleado de Comercio. Para el sector mercantil existe un esquema propio y el descanso de 2026 fue trasladado al lunes 28 de septiembre.

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Qué dice la resolución oficial

El cronograma provincial de septiembre fue establecido por el Ministerio de Gobierno y puede consultarse en el Sistema de Información Normativa de la Provincia. Allí se detallan los municipios y localidades, las fechas y el motivo de cada celebración.