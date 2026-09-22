Calendario escolar: qué día terminan las clases en cada provincia de Argentina

Si ya estás pensando en las vacaciones de verano o necesitás planificar viajes y actividades en familia, la fecha de cierre de las aulas ya está fijada. El calendario escolar oficial estableció con precisión qué día termina el ciclo lectivo en cada jurisdicción del país.

El compromiso de los 190 días de clases efectivos

Las 24 jurisdicciones nacionales ratificaron el acuerdo para garantizar un piso mínimo de 190 días de clase efectivos durante todo el ciclo lectivo.

Cada provincia cuenta con la potestad de administrar su propio cronograma, por lo que el último día de actividad escolar varía según el distrito.

La gran mayoría de las escuelas cerrará sus puertas formalmente durante la segunda quincena de diciembre.

Cronograma completo de cierre de clases provincia por provincia

Las fechas oficiales confirmadas para el fin del dictado de clases en el país son las siguientes:

17 de diciembre: Formosa.

Formosa. 18 de diciembre: CABA, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

CABA, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. 22 de diciembre: Buenos Aires y Mendoza.

Buenos Aires y Mendoza. 23 de diciembre: La Pampa.

La ventana del próximo fin de semana largo nacional

Antes del receso estival de diciembre, la comunidad educativa y las familias tendrán un descanso intermedio durante el décimo mes del año.

Tras un septiembre sin feriados nacionales de alcance general, el próximo fin de semana largo llegará el lunes 12 de octubre, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Este feriado permitirá tres días de descanso consecutivos, desde el sábado 10 hasta el lunes 12 de octubre.

Días no laborables y feriados restantes antes de las vacaciones

El tramo final del año ofrecerá varias jornadas de descanso confirmadas en el calendario oficial: