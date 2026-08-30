Adiós agosto: Santa Rosa no llegó y el sol se adueñó del último domingo

Este domingo 30 de agosto, último domingo del mes y jornada tradicionalmente asociada a la Tormenta de Santa Rosa, presenta un escenario muy diferente en gran parte de la provincia de Buenos Aires: el buen tiempo es protagonista y las condiciones invitan a disfrutar al aire libre.

Con presencia del sol, temperaturas agradables y sin fenómenos meteorológicos importantes, la jornada adquiere por momentos características casi primaverales. Un domingo ideal para compartir un almuerzo en familia, reunirse con amigos, caminar, tomar mate al aire libre o simplemente aprovechar las horas de sol.

Agosto comienza así a despedirse mostrando una de sus caras más agradables. Además, hay otro cambio que cada vez se percibe más: los días se alargan, amanece progresivamente más temprano y el sol se oculta más tarde, una señal inequívoca de que el invierno transita su tramo final.

¿Cómo estará el último día de agosto?

Para mañana lunes 31, último día de agosto, el panorama continuará siendo agradable en buena parte del territorio bonaerense. Los pronósticos muestran temperaturas que en numerosos sectores del interior pueden ubicarse alrededor de los 20 o 21 grados, con cielo entre algo y parcialmente nublado y condiciones mayormente estables.

Será, de esta manera, una despedida de agosto bastante amable, con valores térmicos que por momentos harán olvidar que todavía estamos en invierno.

Septiembre llega con señales de primavera

El martes 1° de septiembre comenzará el mes que traerá la primavera. El panorama inicial seguirá mostrando temperaturas agradables en amplios sectores del interior bonaerense, donde las máximas podrían rondar los 19 a 22 grados, aunque las condiciones variarán según la región.

Septiembre comenzará así con la primavera cada vez más cerca. Faltarán apenas tres semanas para el cambio de estación y, mientras tanto, tendremos tardes progresivamente más largas y jornadas en las que el sol comenzará a ganar terreno.

Santa Rosa, esta vez, pasó de largo. Agosto se despide con buen tiempo y septiembre ya asoma en el horizonte con ese inconfundible perfume a primavera.