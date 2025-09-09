Fallas en pasaportes argentinos: cómo identificar si tu documento está afectado

La reciente detección de problemas en la tinta de seguridad de miles de pasaportes argentinos generó preocupación entre quienes planean viajar al exterior. Aunque la anomalía no es visible a simple vista, las autoridades nacionales ya implementaron un procedimiento para que los ciudadanos puedan verificar si su documento requiere revisión antes de presentarse en un control migratorio.
Origen y alcance del problema
El inconveniente se debe a una tinta negra de seguridad suministrada por un proveedor alemán, utilizada en la impresión de pasaportes durante los últimos 12 años.
- Las partidas defectuosas ya fueron retiradas.
- Se estima que entre 5.000 y 6.000 pasaportes podrían estar realmente afectados.
- Los documentos emitidos en consulados argentinos en el exterior presentan mayor probabilidad de estar comprometidos.
- Los pasaportes impresos en Argentina también deben revisarse, aunque el riesgo es menor.
Cómo identificar un pasaporte afectado
El primer paso consiste en comprobar si el número del documento pertenece a las series AAL afectadas:
- AAL314778 – AAL346228
- AAL400000 – AAL607599
- AAL616000 – AAL620088
Además, aunque la falla principal es invisible, se pueden observar otros indicios:
- Desgaste irregular
- Manchas o tinta borrosa
- Páginas mal alineadas
- Revisión del sello holográfico y la fotografía del titular
Si el número coincide con los rangos indicados, se recomienda gestionar la revisión, incluso si no se observan irregularidades externas.
Pasos a seguir en caso de pasaporte defectuoso
Quienes posean un documento dentro de la serie afectada deben acudir al RENAPER en Argentina o al consulado correspondiente en el exterior. Allí:
- Se determinará si el pasaporte presenta la falla.
- En caso afirmativo, se emitirá un nuevo pasaporte sin costo.
- Para viajes inminentes, es posible solicitar un pasaporte de emergencia.
- Se recomienda portar otros documentos de identidad durante el trámite para evitar contratiempos.
El RENAPER, en coordinación con Migraciones y Cancillería, asegura que los pasaportes defectuosos siguen siendo válidos hasta que se complete la emisión del nuevo documento.
Reacción y seguimiento de las autoridades
La difusión del problema se intensificó tras la publicación en redes sociales del periodista Bruno Bimbi, residente en Brasil. A raíz de esto:
- Diputados del Partido Socialista solicitaron informes al Poder Ejecutivo sobre los pasaportes defectuosos.
- Los consulados envían los pasaportes a Buenos Aires cada dos semanas para revisión y reimpresión.
- Los documentos que no presentan fallas se devuelven, mientras que los defectuosos se destruyen y reimprimen.
El Gobierno argentino aseguró que nadie se quedó sin pasaporte, y que las personas afectadas pueden seguir utilizando su documento hasta recibir el reemplazo.
Costos y tiempos de reposición
El costo del pasaporte argentino varía según el país de emisión; por ejemplo, Bimbi pagó R$ 935,55 (aproximadamente $243.000). Los tiempos de reposición no están definidos, pudiendo durar semanas o meses, debido a la gran cantidad de documentos afectados.