Salud de jorge messi: aseguran que evoluciona favorablemente y la familia pidió prudencia

Jorge Messi atraviesa una situación de salud, pero se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y con una evolución favorable dentro del cuadro que presenta. Así lo comunicó la familia de Lionel Messi este jueves 18 de junio de 2026, en medio de una fuerte ola de versiones, rumores y especulaciones que habían generado preocupación entre los hinchas argentinos durante el Mundial.

El comunicado familiar llegó después de que el propio Lionel Messi reconociera públicamente que estaba atravesando “un momento difícil” con su familia. Esa frase, sumada al llanto del capitán argentino tras convertir en el debut mundialista ante Argelia, había abierto una enorme cantidad de preguntas sobre el estado de salud de su papá.

Jorge Messi está bajo seguimiento médico

La familia Messi confirmó que Jorge atraviesa una situación de salud, aunque evitó brindar detalles sobre diagnóstico, internación o tratamiento específico. El punto central del mensaje fue llevar tranquilidad: se encuentra recuperándose y evolucionando favorablemente, siempre dentro del cuadro que presenta.

La aclaración resulta clave porque en las últimas horas circularon versiones de distinto tono, algunas sin respaldo oficial. Frente a ese escenario, el entorno del capitán argentino decidió intervenir con un mensaje directo para frenar la desinformación y preservar la intimidad familiar.

"Florencia Peña"



Porque así fue el momento en el que dio la noticia de que falleció Jorge Messi, el padre de Lionel Messi. https://t.co/OngkK8UYxj pic.twitter.com/9G86SEYBxj — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) June 18, 2026

El pedido de la familia Messi ante las versiones

En el texto difundido, la familia expresó su profundo malestar por la forma en que algunas personas trataron una situación que definieron como estrictamente privada y familiar. También remarcaron que la salud de una persona no debería ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable.

El comunicado pidió responsabilidad, prudencia y humanidad, tres palabras que marcaron el tono del mensaje. Además, aclaró que únicamente la familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge Messi.

Dato Situación actual Estado de Jorge Messi Bajo seguimiento médico y en recuperación. Evolución Favorable dentro del cuadro que presenta. Diagnóstico No fue informado públicamente por la familia. Versiones extraoficiales No deben considerarse válidas si no provienen de canales familiares.

Qué dijo Lionel Messi después del debut argentino

La preocupación había crecido luego del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026. Messi fue figura, marcó tres goles ante Argelia y se quebró emocionalmente después del primero. Más tarde, en diálogo con la prensa, admitió que venía de días difíciles y complicados, aunque sin entrar en detalles personales.

Ese gesto del capitán generó un fuerte impacto porque contrastó con una noche deportiva brillante. Mientras Argentina celebraba el inicio mundialista, la emoción de Messi puso el foco en el costado más íntimo del futbolista y en el acompañamiento que recibió de sus compañeros y del cuerpo técnico.

Qué información debe tomarse como válida

La familia fue contundente al señalar que cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia o de sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz. Ese punto busca ordenar la conversación pública y evitar que crezcan datos sin confirmación.

En concreto, hasta ahora lo confirmado es que Jorge Messi atraviesa una situación de salud, que está bajo seguimiento médico y que evoluciona favorablemente. En cambio, no hay precisión oficial sobre diagnóstico, gravedad clínica, lugar de atención ni plazos de recuperación.

El mensaje que busca cerrar la especulación

El comunicado también agradeció las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, pero pidió preservar la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge Messi y de toda su familia durante este proceso.

La familia adelantó que cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por sus canales correspondientes. Hasta entonces, el mensaje central es claro: Jorge Messi está en recuperación, la evolución es favorable y el entorno pide prudencia en medio de un momento sensible que atraviesa al capitán argentino en plena Copa del Mundo.