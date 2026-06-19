El drástico e histórico cambio en los recibos de sueldo que impactará a todos los trabajadores en blanco

Si sos trabajador registrado, debés saber que la documentación tradicional que recibías cada fin de mes dejará de existir tal como la conocías para pasar a un formato mucho más transparente y detallado.

El decreto oficial que cambia el modelo tradicional

A través del Decreto 407/2026 publicado recientemente en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional avanzó con la reglamentación formal de la Ley de Modernización Laboral.

La normativa establece de forma obligatoria que las empresas dejen ver el costo laboral total que asumen por cada puesto de trabajo en la economía formal.

El objetivo del Ejecutivo es visibilizar los denominados “costos ocultos” para que el empleado conozca la diferencia exacta entre su salario neto y lo que realmente paga la empresa.

Las cuatro nuevas secciones obligatorias del documento

A partir de la entrada en vigencia de la nueva reglamentación, todo comprobante de haberes deberá estructurarse bajo un estricto esquema unificado de cuatro partes:

Primera sección: Datos identificatorios completos tanto del empleador como del trabajador.

Datos identificatorios completos tanto del empleador como del trabajador. Segunda sección: Detalle de las contribuciones patronales y conceptos adicionales que abona la empresa.

Detalle de las y conceptos adicionales que abona la empresa. Tercera sección: Remuneración bruta y el desglose de todas las deducciones vigentes.

Remuneración bruta y el desglose de todas las deducciones vigentes. Cuarta sección: Remuneración neta, es decir, el dinero de bolsillo efectivamente percibido por el empleado.

Gráficos interactivos y visuales para el celular

Una de las grandes novedades del formato es la obligatoriedad de incluir herramientas visuales fáciles de interpretar desde pantallas táctiles y dispositivos móviles.

Los nuevos diseños incorporarán de forma obligatoria un gráfico de composición del costo laboral, permitiendo un escaneo veloz del destino de los fondos.

Mediante este esquema, se podrá observar en segundos qué porcentaje del dinero se destina a aportes de seguridad social, obra social, PAMI, ART y contribuciones sindicales.

Digitalización obligatoria para trámites y licencias

El paquete de medidas de modernización también acelera los plazos para eliminar el uso del papel en la gestión del día a día de las compañías del país.

La reglamentación indica que las licencias médicas que requieran reposo ya no se presentarán en formatos manuscritos, sino mediante plataformas sanitarias registradas oficialmente.

Tanto los trámites provisionales como el archivo de los nuevos comprobantes de pago pasarán a gestionarse a través de sistemas electrónicos unificados de forma definitiva.