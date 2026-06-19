¿qué pasará con el aguinaldo? : el revés paritario que cambia los planes de estatales y docentes

La expectativa de cerrar un aumento salarial que alivie el bolsillo antes del cobro del medio aguinaldo quedó completamente sepultada tras las últimas reuniones entre los gremios y el Gobierno.

Si sos empleado público o docente, debés saber que las negociaciones entraron en un inesperado punto de estancamiento que postergará cualquier actualización en tus haberes de manera indefinida.

Gremios dan por imposible un acuerdo antes del aguinaldo

Los representantes sindicales de los trabajadores estatales y docentes confirmaron que es técnicamente inviable alcanzar un consenso paritario en los próximos días.

La intención original de los gremios era sellar un porcentaje de suba para que impacte de manera directa en el cálculo del Sueldo Anual Complementario (SAC).

Sin embargo, las marcadas diferencias en las propuestas económicas dilataron los tiempos, obligando a licuar el medio aguinaldo con los valores salariales vigentes hasta el mes pasado.

Las razones detrás del freno en la negociación

El principal escollo radica en la falta de una propuesta formal que logre compensar los índices de inflación acumulados en el último período.

Desde los sectores gremiales advierten que aceptar una oferta a las apuradas terminaría consolidando una pérdida del poder adquisitivo difícil de recuperar en el segundo semestre.

Las autoridades económicas, por su parte, argumentan limitaciones fiscales severas para otorgar los porcentajes que exigen las organizaciones sindicales mayoritarias.

Estatales y docentes: los sectores más afectados

El congelamiento temporal de la discusión salarial impacta de forma directa sobre una masa de miles de trabajadores dependientes del Estado.

Sector Docente: Los maestros de todos los niveles educativos verán sus aguinaldos liquidados sin las actualizaciones que daban por hechas.

Los maestros de todos los niveles educativos verán sus aguinaldos liquidados sin las actualizaciones que daban por hechas. Administración Pública: El personal de ministerios, dependencias centrales y organismos descentralizados mantendrá sus ingresos fijos durante las próximas semanas.

Cómo sigue el cronograma tras el inminente estancamiento

Ante la imposibilidad de avanzar antes de que las tesorerías liquiden los sueldos, las mesas de diálogo pasarán a un cuarto intermedio obligatorio.

Las reuniones técnicas se reanudarán recién una vez que comience el esquema de pagos habitual, estimando que las definiciones llegarán en pleno mes de julio.

Mientras tanto, los equipos contables de los diferentes sindicatos ya evalúan medidas de fuerza o asambleas permanentes si las futuras convocatorias no presentan montos superadores.