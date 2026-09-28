Atención estaciones de servicio: ¿cuánto cobran los trabajadores en octubre con la nueva escala salarial?

Si trabajás en una estación de servicio o garaje y querés saber cuánto tenés que cobrar en el bolsillo durante los primeros días de octubre, la cifra exacta ya está confirmada tras el cierre de las paritarias sectoriales.

Montos para playeros y empleados en octubre

Durante los primeros días de octubre se liquidarán los haberes trabajados en septiembre. Según el convenio CCT 428/05 (CAGESRA), el sueldo básico de un operador de playa quedó fijado en $1.527.299,95.

Por su parte, bajo el convenio CCT 488/07 (FEC), la remuneración básica para el mismo puesto de playero asciende a $1.610.582,52.

Categorías y básicos de encargados y administrativos

Las escalas salariales acordadas entre los gremios y las cámaras del sector determinan los siguientes sueldos básicos por categoría para el período trabajado en septiembre:

Encargados: entre $1.550.413,68 y $1.671.872,34 según el convenio aplicable.

entre y según el convenio aplicable. Administrativos: percibirán un básico de $1.540.642,19 o $1.636.926,77 .

percibirán un básico de o . Serenos: cobrarán un básico de $1.501.386,02 o $1.606.407,56.

Adicionales clave que aumentan la liquidación

A las cifras del básico hay que agregar los adicionales obligatorios acordados según la función de cada trabajador. Quienes manejan caja recibirán un 8% por movimiento de fondos.

A esto se suma otro 8% por asistencia perfecta y el ítem por antigüedad, que varía entre el 1% y el 3% por año trabajado de acuerdo con el convenio correspondiente.

Incremento para octubre y fecha de revisión paritaria

El esquema paritario fijó un incremento adicional para las tareas realizadas durante octubre (a cobrarse en noviembre), con lo cual el básico del operador alcanzará los $1.557.845,95 en el CCT 428/05 y $1.639.573 en el CCT 488/07.

Las cámaras patronales y la representación sindical acordaron realizar una nueva revisión salarial a partir del 15 de noviembre de 2026 para monitorear el poder adquisitivo del sector.