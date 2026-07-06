¿vuelven los créditos con los fondos de anses? El nuevo plan que analiza el gobierno

El Gobierno nacional analiza una medida de fuerte impacto económico que busca utilizar recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES para reactivar el crédito hipotecario.

La iniciativa, evaluada minuciosamente por el equipo económico, intenta destrabar una de las principales limitaciones que tiene hoy el sector financiero argentino: la escasez de financiamiento a largo plazo.

El plan técnico bajo análisis

La propuesta oficial apunta a que el FGS previsional participe activamente en el mercado mediante la compra de carteras de créditos o el respaldo a nuevas líneas de préstamos para viviendas.

El objetivo de fondo es implementar un esquema de securitización de carteras de crédito para inyectar liquidez inmediata en los bancos.

De esta forma, se busca que las entidades financieras puedan ofrecer tasas más accesibles que las opciones actuales del mercado indexado.

El debate por el uso del FGS

La mera posibilidad de utilizar estos activos reabrió una intensa discusión sobre la verdadera función del patrimonio administrado por la ANSES.

Mientras que los desarrolladores inmobiliarios y los bancos ven con buenos ojos la llegada de este fondeo, sectores políticos y organizaciones de jubilados encendieron las alarmas.

Quienes se oponen advierten que estos recursos deben destinarse de forma exclusiva a garantizar el pago futuro de los haberes previsionales y no a financiar políticas externas.

El antecedente histórico inmediato

No es la primera vez que se debate el uso de la caja previsional para apuntalar la construcción; el argumento oficial siempre gira en torno a generar inversiones productivas que rindan beneficios al propio fondo.

Entre los años 2012 y 2015, el conocido programa de viviendas Procrear se sostuvo en gran medida gracias al flujo constante de fondos provenientes del FGS.

En aquel momento, se defendió la estrategia bajo la premisa de que la construcción de viviendas es el dinamizador más rápido para crear empleo genuino.

Montos y definiciones oficiales

Hasta este momento, el Poder Ejecutivo no anunció de forma oficial un esquema definitivo ni fijó los montos exactos que se terminarán volcando al sistema de crédito.

Las restricciones legales vigentes obligan al Ministerio de Economía a afinar el lápiz, ya que normativas recientes habían limitado la capacidad del FGS para otorgar préstamos directos.

Las próximas horas serán clave para determinar si el Gobierno avanza con un decreto regulatorio o si busca un consenso técnico con el sector privado para lanzar las nuevas líneas.