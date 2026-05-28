Cuidado con los peajes: la nueva estafa virtual con telepase que vacía cuentas en segundos

Una alarmante modalidad de ciberdelito comenzó a instalarse con fuerza en la Argentina, poniendo en alerta máxima a los conductores que utilizan autopistas y rutas nacionales. Aprovechando la masividad del sistema TelePASE, bandas de delincuentes diseñaron una estrategia de suplantación de identidad que logra engañar a los usuarios y vaciar sus billeteras virtuales y cuentas bancarias en cuestión de segundos.

El engaño se expande de forma digital mediante técnicas de ingeniería social sofisticadas que simulan canales oficiales de comunicación de Vialidad Nacional y de las empresas concesionarias de autopistas.

El anzuelo digital: falsas deudas y alertas de multas urgentes

El esquema delictivo inicia con un mensaje de texto (SMS), un correo electrónico o una notificación vía WhatsApp. En este mensaje, los delincuentes advierten a la víctima sobre una supuesta deuda acumulada por pasadas de peaje que no se computaron correctamente, o bien una multa inminente por circular con el dispositivo supuestamente bloqueado.

Para presionar al usuario y evitar que razone con claridad, los estafadores apelan a la urgencia, afirmando que si el saldo no se cancela de inmediato, el dispositivo TelePASE será inhabilitado y se generarán recargos punitorios severos. El mensaje incluye un enlace para “regularizar la situación” en un solo paso.

Al hacer clic en ese link, la víctima es dirigida a una página web falsa que es una copia idéntica del portal de autogestión de TelePASE. Es en esa interfaz clonada donde el usuario introduce voluntariamente sus datos de acceso, números de tarjeta de crédito y claves de homebanking con el fin de saldar la supuesta deuda. Con esta información en su poder, los atacantes vulneran los perfiles bancarios en tiempo récord y realizan transferencias masivas para vaciar los fondos disponibles.

Fraudes invisibles: la filtración de datos y los cargos hormiga

Especialistas en seguridad informática advierten que la maniobra no siempre se basa en que el usuario entregue sus claves de forma directa. Existe una variante de esta estafa que afecta incluso a personas que jamás se adhirieron al sistema de peaje automático.

Este método alternativo ocurre mediante el procesamiento fraudulento de bases de datos robadas o filtradas de comercios, clubes o aplicaciones. Los delincuentes utilizan estos listados con números de tarjetas de crédito válidas y los ingresan de forma virtual a través de procesadores de pago intermediarios, simulando ser cobros recurrentes de TelePASE.

Al tratarse de importes pequeños o “gastos hormiga” de montos variables como $1.500 o $3.000, los cargos suelen pasar desapercibidos en el resumen diario de la tarjeta entre las compras habituales de supermercados o comercios de cercanía. De esta manera, las bandas criminales logran desviar sumas millonarias de cientos de cuentas bancarias antes de que los titulares detecten la anomalía.

Cómo protegerse y qué hacer si detectás un consumo sospechoso

Vialidad Nacional emitió un comunicado oficial recordando que el sistema TelePASE funciona bajo estrictas normas de seguridad y jamás solicita datos sensibles, claves bancarias ni números completos de tarjetas por teléfono, mail o mensajes de texto. El alta del servicio no tiene costo de mantenimiento y las facturaciones se consultan de manera exclusiva en los centros de autogestión oficiales.

Para resguardar el dinero y evitar caer en estos engaños, es indispensable adoptar pautas de prevención rigurosas: