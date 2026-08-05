Miércoles con nieblas y mucha humedad: ¿cuándo llegan las lluvias?

La provincia de Buenos Aires transita este miércoles 5 de agosto una jornada con condiciones típicamente invernales, caracterizada por un ambiente frío durante la mañana, elevada humedad, bancos de niebla en distintos sectores del territorio y abundante nubosidad. Con el correr de las horas, las temperaturas experimentarán un leve ascenso, aunque el cielo continuará mayormente cubierto en gran parte de la provincia, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante las primeras horas del día se registran condiciones propicias para la formación de nieblas y neblinas, reduciendo la visibilidad en rutas y caminos del interior bonaerense. Por este motivo, se recomienda a los automovilistas circular con extrema precaución, utilizando luces bajas y aumentando la distancia de frenado.

En cuanto a las temperaturas, se prevén mínimas bajas y máximas que oscilarán entre los 14 y 17 grados, dependiendo de cada región de la provincia. Los vientos serán leves a moderados, predominando del sector este y noreste, lo que favorecerá la persistencia de la humedad durante buena parte del día.

Cómo seguirá el tiempo

El pronóstico extendido indica que las condiciones comenzarán a cambiar durante el jueves, cuando el avance de un sistema frontal incrementará la inestabilidad sobre la provincia de Buenos Aires. Se espera un aumento de la probabilidad de lluvias y tormentas que pueden ser localmente fuertes, principalmente entre la mañana y la tarde, y acompañadas por ráfagas de viento.

Tras el pasaje del frente frío, el viernes volverá a instalarse una masa de aire de origen polar que provocará un marcado descenso de las temperaturas, con mañanas muy frías, tardes frescas y una mejora gradual de las condiciones meteorológicas.

El fin de semana se perfila con tiempo estable, escasa probabilidad de lluvias y un ambiente frío durante las primeras horas del día, aunque con presencia de sol en buena parte de la provincia.

De esta manera, la primera semana completa de agosto continuará mostrando una marcada variabilidad típica del invierno bonaerense: jornadas húmedas y nubladas, un breve período de inestabilidad hacia el jueves y el regreso del aire frío para el cierre de la semana.