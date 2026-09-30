Entradas en hasta 4 cuotas sin interés con Banco Provincia: las promociones confirmadas para espectáculos de primer nivel

El Banco Provincia confirmó una nueva tanda de beneficios pensada para financiar el acceso a los principales espectáculos de la temporada.

Artistas confirmados y la financiación disponible

La entidad bancaria bonaerense lanzó una promoción especial que permite comprar entradas para espectáculos masivos en hasta 4 cuotas sin interés.

Entre las fechas y presentaciones ya ratificadas para los próximos meses se destacan los shows en vivo de Babasónicos, Diego Torres y Álex Ubago.

Tarjetas adheridas y beneficio adicional

La promoción aplica directamente al abonar con las tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por el Banco Provincia.

Además del esquema de financiación, la propuesta suma un 25% de descuento en rubros seleccionados para acompañar el consumo cultural.

Escenarios y paradores alcanzados por la promoción

El beneficio abarca la cartelera de eventos en el multiespacio Bendu Arena (ubicado en la intersección de las avenidas Juan B. Justo y De los Trabajadores), Mar del Plata.

Asimismo, la cobertura de los descuentos y las cuotas fijas se extiende a la oferta de espectáculos en paradores de la costa como Chapadmalal.

Paso a paso para validar el beneficio en la compra digital

Para hacer efectivo el plan de pagos, tenés que ingresar a la ticketera oficial del evento y registrar tus datos personales previamente.

Al seleccionar tu tarjeta Visa o Mastercard de la entidad, el sistema habilitará el menú para elegir las 4 cuotas sin interés antes de confirmar el pago. Tras la aprobación, los tickets digitales con código de acceso te llegarán directo al correo electrónico.