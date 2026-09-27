Banco provincia lanzó una tarjeta de crédito visa virtual: cómo pedirla en bip móvil y usarla al instante

Si necesitás realizar compras o financiar gastos sin demoras ni trámites presenciales, la nueva herramienta digital del Banco Provincia te permite obtener crédito de forma inmediata. Con un proceso de solicitud simple desde la app, podés empezar a usar tu tarjeta sin esperar a que te llegue el plástico físico.

Paso a paso para solicitar la tarjeta Visa virtual desde BIP Móvil

El trámite se gestiona de manera 100% digital y sin ir a la sucursal a través de la aplicación oficial.

Ingresá a la app BIP Móvil e ir a la sección Tarjetas > Mis tarjetas .

e ir a la sección . Tocá los tres puntos superiores y elegí Contratación de Tarjeta de Crédito Virtual .

. Seleccioná la cartera, la semana de vencimiento e indicá si querés adicionales.

e indicá si querés adicionales. Completá la validación biométrica y descargá el comprobante final.

Emisión inmediata, adicionales y opción de plástico físico gratis

Una vez aprobada la verificación crediticia, la tarjeta queda habilitada para su uso inmediato.

Podés pedir hasta 4 tarjetas adicionales virtuales sin costo extra durante el mismo proceso.

Si preferís tener el plástico en la mano, podés solicitar la impresión física con primera emisión gratuita.

Cómo visualizar los datos de la tarjeta para compras online

Para operar en tiendas electrónicas podés consultar el número, vencimiento y código de seguridad al instante.

Desde BIP Móvil o Home Banking, ingresá a Tarjetas > Mis tarjetas > Visa > Ver datos.

Desde Cuenta DNI, accedé a Otras funcionalidades > Tarjetas > Visa > Ver datos.

Vinculación directa con Cuenta DNI para pagos con QR y NFC

La gran ventaja de este lanzamiento es su integración total con la billetera digital Cuenta DNI.

Al asociar la tarjeta Visa virtual, podés abonar escaneando códigos QR en comercios adheridos.

También podés hacer pagos sin contacto mediante tecnología NFC utilizando celulares compatibles.