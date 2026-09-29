Cuenta DNI suma 20% en supermercados sin tope de reintegro: todos los beneficios confirmados para octubre

Cuenta DNI confirmó el cronograma completo de descuentos, con nuevos topes semanales y una promoción inédita en supermercados.

Descuentos diarios en comercios de cercanía y mercados

Los comercios de barrio ofrecen un 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona (se alcanza con compras de $30.000).

En tanto, las ferias y mercados bonaerenses mantienen un 40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 semanales para consumos de $15.000.

Nueva promoción en supermercados y compras sin tope

La gran novedad del mes es un 20% de descuento en las cadenas Chango Más y Día sin tope de reintegro, pagando con tarjeta de crédito mediante tecnología NFC.

A esto se suma hasta un 20% de descuento en más de 15 cadenas de supermercados adheridas en todo el territorio provincial.

Ahorros en gastronomía, pet shops y marcas destacadas

Para el rubro gastronómico rige un 25% de descuento los sábados y domingos, con un tope de $8.000 semanales por persona (para compras de $32.000).

En pet shops podés aprovechar un 30% los sábados (tope de $8.000 por semana), mientras que las marcas destacadas ofrecen un 30% todos los días con un límite mensual de $15.000.

Beneficios en farmacias, librerías y financiación en cuotas

Para las compras cotidianas, hay un 10% de descuento sin tope en librerías de texto (lunes y martes) y en farmacias y perfumerías (miércoles y jueves).

Además, en entidades educativas, universidades y clubes aplica un 40% diario (tope semanal de $6.000), sumado a la opción de pagar en hasta 3 cuotas sin interés en comercios no alimenticios vinculados a la app.