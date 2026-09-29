Cuenta DNI suma 20% en supermercados sin tope de reintegro: todos los beneficios confirmados para octubre

Por Denisse Helman
Persona utilizando cuenta dni para pagar una compra
La forma de pago elegida es clave para que el reintegro sea válido.

Cuenta DNI confirmó el cronograma completo de descuentos, con nuevos topes semanales y una promoción inédita en supermercados.

Descuentos diarios en comercios de cercanía y mercados

Los comercios de barrio ofrecen un 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona (se alcanza con compras de $30.000).

En tanto, las ferias y mercados bonaerenses mantienen un 40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 semanales para consumos de $15.000.

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Nueva promoción en supermercados y compras sin tope

La gran novedad del mes es un 20% de descuento en las cadenas Chango Más y Día sin tope de reintegro, pagando con tarjeta de crédito mediante tecnología NFC.

A esto se suma hasta un 20% de descuento en más de 15 cadenas de supermercados adheridas en todo el territorio provincial.

Ahorros en gastronomía, pet shops y marcas destacadas

Para el rubro gastronómico rige un 25% de descuento los sábados y domingos, con un tope de $8.000 semanales por persona (para compras de $32.000).

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En pet shops podés aprovechar un 30% los sábados (tope de $8.000 por semana), mientras que las marcas destacadas ofrecen un 30% todos los días con un límite mensual de $15.000.

Beneficios en farmacias, librerías y financiación en cuotas

Para las compras cotidianas, hay un 10% de descuento sin tope en librerías de texto (lunes y martes) y en farmacias y perfumerías (miércoles y jueves).

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Además, en entidades educativas, universidades y clubes aplica un 40% diario (tope semanal de $6.000), sumado a la opción de pagar en hasta 3 cuotas sin interés en comercios no alimenticios vinculados a la app.

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