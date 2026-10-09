Enojo en el monumental: el descargo y las disculpas de sancor seguros por el show de drones

Durante los festejos por el último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina, un instante rompió la emotividad de la noche y desató la furia de los fanáticos.

Más de 80.000 personas esperaban el inicio del homenaje en el cielo y terminaron silbando masivamente por una imprevista aparición publicitaria.

Un show de US$100.000 que desató los silbidos del estadio

El homenaje con drones posterior a la victoria 3-0 ante Benín arrancó con la proyección en el cielo del logo comercial de Sancor Seguros en lugar de la imagen del capitán.

La maniobra publicitaria, que habría tenido un costo cercano a los US$100.000, provocó el enojo inmediato en las tribunas y una fuerte ola de críticas en las redes sociales de la compañía.

El gigante corporativo detrás de la marca que sponsorea a la AFA

La firma involucrada es la cooperativa líder del mercado asegurador argentino, nacida en Sunchales en 1945, que concentra más del 12% de participación y suma 9 millones de asegurados.

Es sponsor oficial de la AFA desde 2012 y cuenta con un grupo integrado por Prevención ART, la prepaga Prevención Salud y el digital Banco del Sol, además de operar en Brasil, Uruguay y Paraguay.

Cambios en la cúpula y el liderazgo del grupo asegurador

El episodio coincide con la reciente renovación de autoridades de la entidad, donde la asamblea de delegados nombró a José Sánchez como nuevo presidente de la cooperativa.

La conducción ejecutiva de la firma continúa bajo el mando de su CEO, Alejandro Simón, quien gestiona la estructura de 3.300 empleados y 11.000 productores asesores en todo el país.

El vínculo comercial con Messi en el año del 80° aniversario

La aseguradora mantiene a Messi como cara visible de sus campañas publicitarias desde 2018.

En el marco de la celebración por los 80 años de la compañía, la marca ya había realizado eventos masivos con tecnología de drones y galas institucionales antes del cruce de la Selección.

El descargo oficial y el pedido de disculpas de la compañía

Tras la repercusión negativa y el rechazo masivo de los hinchas en las redes sociales, la aseguradora emitió un comunicado oficial para aclarar la situación. Desde la empresa pidieron disculpas a los fanáticos y al propio Lionel Messi, asegurando que su intención nunca fue empañar un momento tan emotivo para el fútbol argentino, sino acompañar al capitán en su despedida.