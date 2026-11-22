En la Argentina hay proyectos que buscan transformar residuos en insumos para el campo, desarrollar tecnologías médicas y mejorar la gestión de empresas. Esta semana, cuatro emprendimientos de distintas provincias recibieron un reconocimiento nacional que puede abrirles puertas para crecer fuera del país.

La final del Concurso Emprendimiento Argentino 2026 se realizó el 19 y 20 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires. Participaron iniciativas seleccionadas entre más de mil postulaciones, con propuestas que van desde la alimentación hasta la biotecnología.

Además de distinguir a los ganadores, el encuentro puso el foco en uno de los desafíos de quienes emprenden: pasar de una buena idea o un negocio en marcha a una empresa con clientes, financiamiento y posibilidades de expansión.

Cuáles son los cuatro emprendimientos argentinos ganadores

Según informó el Ministerio de Economía de la Nación el viernes 20 de noviembre, los proyectos reconocidos fueron los siguientes:

Hermetia S.A. (Ciudad de Buenos Aires): transforma residuos orgánicos en bioinsumos agrícolas utilizando larvas de mosca soldado negro. Su propuesta vincula el aprovechamiento de desechos con la producción agropecuaria.

transforma residuos orgánicos en bioinsumos agrícolas utilizando larvas de mosca soldado negro. Su propuesta vincula el aprovechamiento de desechos con la producción agropecuaria. Arbanit Fellow S.A.S. (Santa Fe): elabora y distribuye obleas crocantes artesanales y snacks dulces, dentro del sector alimenticio.

elabora y distribuye obleas crocantes artesanales y snacks dulces, dentro del sector alimenticio. Odycell S.A.S. (Ciudad de Buenos Aires): desarrolla ITHACA, una plataforma de nanopartículas bioactivas programables orientada a actuar contra tumores sólidos. Se trata de un desarrollo tecnológico; el anuncio no equivale a la aprobación de un tratamiento médico.

desarrolla ITHACA, una plataforma de nanopartículas bioactivas programables orientada a actuar contra tumores sólidos. Se trata de un desarrollo tecnológico; el anuncio no equivale a la aprobación de un tratamiento médico. Startapp S.A.S. (Misiones): creó una plataforma de gestión integral destinada a distribuidoras, para organizar operaciones comerciales.

Las cuatro iniciativas muestran que innovar no siempre significa trabajar en inteligencia artificial o aplicaciones de consumo masivo. También puede implicar encontrar nuevos usos para materiales existentes, mejorar procesos productivos o desarrollar herramientas para sectores específicos.

Qué premios recibirán y qué oportunidades se abren

Los cuatro ganadores accederán a una agenda de negocios internacional adaptada a sus estrategias de expansión. Entre los posibles destinos mencionados por el Gobierno aparecen Estados Unidos, Israel, países de la Unión Europea y del Mercosur.

También se anunciaron becas de formación en Madrid y Nueva York. El comunicado oficial no precisa que todos viajarán a todos esos destinos ni detalla una suma de dinero entregada a cada empresa. Por eso, no corresponde presentar el reconocimiento como un subsidio de monto determinado.

El alcance de la iniciativa es más amplio que los cuatro premiados: los 77 emprendimientos finalistas podrán acceder a becas, mentorías y talleres con instituciones participantes. Esa diferencia es importante para quienes siguieron el concurso y no quedaron entre los ganadores.

Más de mil proyectos participaron de la edición 2026

La convocatoria reunió postulaciones de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. De ese universo se seleccionaron 77 finalistas, que presentaron sus iniciativas ante un jurado especializado.

El concurso combina la participación estatal y privada y busca conectar proyectos con inversores, empresas, cámaras sectoriales, universidades y programas de formación. No es una convocatoria abierta de financiamiento permanente: la edición 2026 ya celebró su final.

Para los emprendedores bonaerenses, el resultado ofrece ejemplos de modelos de negocio distintos y una referencia sobre los aspectos que suelen importar al intentar crecer: capacidad de resolver un problema concreto, propuesta comercial y posibilidad de llevar el producto o servicio a nuevos mercados.

Qué es ZONDA, la nueva aceleradora presentada durante la final

En el mismo encuentro se presentó ZONDA, una aceleradora impulsada junto al Círculo de Ejecutivos Argentinos en el Exterior (CEAE), orientada a ayudar a nuevas empresas argentinas a expandirse internacionalmente.

De acuerdo con la comunicación oficial, la iniciativa contará con el acompañamiento de una red de más de 800 ejecutivos argentinos que ocupan posiciones de liderazgo en compañías internacionales. Se mencionaron puntos de apoyo en Madrid, París, Londres, Nueva York y Miami.

La propuesta apunta a compartir prácticas de gestión, facilitar contactos con potenciales clientes y distribuidores, y acompañar el posicionamiento comercial en el exterior. Está previsto que se articule con el Ministerio de Economía y Cancillería, mediante embajadas y consulados.

Por ahora, la presentación institucional no debe confundirse con una inscripción general abierta para cualquier emprendedor: los interesados tendrán que consultar las condiciones y convocatorias que se publiquen oficialmente.

Dónde consultar la información oficial

Los nombres de los ganadores, las características de los proyectos y los beneficios anunciados figuran en el comunicado del Ministerio de Economía publicado el 20 de noviembre de 2026. Allí también se explica el alcance del programa de mentorías y la presentación de ZONDA.