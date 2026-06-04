Empleadas domésticas: ¿cuánto se paga la hora de limpieza este mes y cómo queda la escala salarial?

Con la llegada de junio de 2026, tanto los empleadores como el personal de casas particulares necesitan poner en limpio los números para evitar errores en la liquidación del mes.

La combinación del pago mensual, el valor de la hora de limpieza y el cobro del primer medio aguinaldo del año genera muchas dudas sobre cuáles son los montos obligatorios que rigen actualmente.

A continuación, te presentamos la escala salarial vigente en el país y el paso a paso definitivo para calcular el Sueldo Anual Complementario (SAC) sin complicaciones.

Los valores oficiales para cada categoría en junio

Para la Quinta Categoría (Personal para tareas generales), que abarca la limpieza, lavado, planchado y mantenimiento del hogar, el valor mínimo por hora quedó fijado en $3.600,66 con retiro y $3.862,18 sin retiro. En el caso del personal mensualizado, los básicos arrancan en $441.729,02 y $488.326,19 respectivamente.

En la Cuarta Categoría (Asistencia y cuidado de personas), destinada al acompañamiento de niños, adultos mayores o personas con necesidades específicas, la hora se estableció en $3.862,18 con retiro y $4.295,26 sin retiro. Por mes, los salarios mínimos pasaron a ser de $488.326,19 (con retiro) y $541.255,35 (sin retiro).

Para la Tercera Categoría (Caseros), que contempla al personal que reside en la vivienda donde presta el servicio, el valor por hora de junio es de $3.862,18. El sueldo básico mensual para esta modalidad única sin retiro quedó fijado en $488.326,19.

En la Segunda Categoría (Tareas específicas), donde se agrupan los cocineros contratados de forma exclusiva y roles que requieran idoneidad particular, el pago por hora ascendió a $4.083,26 con retiro y $4.453,26 sin retiro. Los sueldos mensuales de referencia se ubicaron en $499.868,28 y $553.536,65.

Finalmente, la Primera Categoría (Supervisores), que se encarga de la coordinación y control de las tareas de otros empleados, percibe los montos más altos: la hora cotiza a $4.297,33 con retiro y $4.683,64 sin retiro, mientras que el básico mensual se fijó en $536.080,78 y $594.214,11 según la modalidad de trabajo.

Cómo calcular el aguinaldo de forma correcta

El primer medio aguinaldo del año debe liquidarse con tiempo y representa el 50% de la mayor remuneración mensual percibida por la trabajadora dentro del primer semestre.

Para sacarlo de forma correcta, debés revisar los recibos de sueldo de enero a junio y seleccionar el mes en el que se haya cobrado el monto bruto más alto.

Si la jornada es regular: Se toma ese salario más alto, se lo divide por dos y ese resultado es el valor del medio aguinaldo neto.

Se toma ese salario más alto, se lo divide por dos y ese resultado es el valor del medio aguinaldo neto. Si trabajó menos meses: En caso de que la relación laboral haya comenzado después de enero, el cálculo debe hacerse de forma proporcional a los días trabajados en el semestre.

Recuerden que todos los conceptos adicionales como las horas extras que figuren en el recibo de sueldo entran dentro del cálculo para encontrar el salario más alto del período, por lo que es vital tener las planillas de asistencia al día.