Día de las infancias 2026: qué domingo de agosto se celebra y cómo queda el fin de semana largo

Si tenías dudas sobre qué fin de semana caía el festejo de los más chicos este año, la fecha ya está 100% confirmada por el sector industrial y oficial: el Día del Niño se celebrará con una particularidad muy especial en el calendario.

Además de organizar las reuniones familiares y la compra de regalos, la jornada de este año vendrá acompañada por un beneficio clave para el descanso y las escapadas familiares.

Confirmación oficial para el domingo 16 de agosto de 2026

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) confirmó que la celebración en el país se llevará a cabo el domingo 16 de agosto de 2026.

De esta forma, se mantiene la modificación aplicada el año pasado mediante el Decreto 562/2025, que fijó de forma permanente la festividad para el tercer domingo de agosto en lugar del segundo.

Un fin de semana largo de 3 días para disfrutar en familia

La edición de este año coincide de manera directa con el feriado nacional del lunes 17 de agosto, fecha en que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín.

Esta coincidencia generará un fin de semana largo de tres días consecutivos, ideal para organizar viajes cortos, paseos y propuestas recreativas para niñas y niños.

El origen histórico y el cambio de nombre a “Día de las Infancias”

El festejo en Argentina nació en 1960 por impulso de la CAIJ tras una recomendación de la ONU para promover los derechos infantiles e incentivar la actividad comercial.

Asimismo, en 2020 la Secretaría de Niñez promovió la denominación “Día de las Infancias” para visibilizar la diversidad social, cultural, de género y regional que viven los chicos en todo el país.

Cuándo se celebra la fecha a nivel internacional y en otros países

A nivel global, la ONU fija el Día Universal del Niño el 20 de noviembre, recordando la adopción de la Declaración (1959) y la Convención sobre los Derechos del Niño (1989).

En la región, la fecha varía según el país: Paraguay lo festeja también el 16 de agosto, Perú el 17 de agosto, Chile el segundo domingo de agosto y Uruguay el 10 de agosto.