Banco provincia lanza plan de refinanciación de deudas hasta en 72 cuotas para excombatientes de malvinas y personal doméstico

Si tenés deudas atrasadas con el Banco Provincia y te cuesta llegar a fin de mes, esta noticia te interesa: la entidad bonaerense amplió su plan de refinanciación y lanzó condiciones especiales para que puedas regularizar tu situación.

Se trata de una medida que busca facilitar el pago de obligaciones en mora, con esquemas diferenciados y tasas bonificadas pensadas para aliviar el bolsillo de las familias bonaerenses en este contexto económico difícil.

Nuevos sectores beneficiados con condiciones especiales

El Directorio del Banco Provincia aprobó la incorporación de dos segmentos específicos a este esquema de refinanciación: los excombatientes de Malvinas y las trabajadoras y trabajadores de casas particulares.

Esta decisión se tomó tras detectar que ambos grupos presentan mayores niveles de vulnerabilidad y dificultades para cumplir con sus compromisos financieros, requiriendo herramientas específicas para ordenar sus finanzas.

Plazos largos y tasas bonificadas para salir de la mora

Ahora, estos colectivos podrán refinanciar sus deudas con el Banco Provincia en hasta 72 meses de plazo, lo que permite achicar la cuota mensual de manera considerable.

Las tasas de interés también son preferenciales: 39% nominal anual para deudas en mora temprana; y apenas 31% nominal anual para deudas con mora más avanzada, buscando desalentar el endeudamiento fuera del sistema formal.

Radiografía de la deuda en Malvinas y Casas Particulares

La banca pública bonaerense cuenta con más de 5.900 clientes excombatientes que suman una deuda total de $25.305 millones, con una irregularidad del 10,9%.

En el caso del personal de Casas Particulares, el segmento engloba a 4.500 clientes con una deuda de $1.932,8 millones y un preocupante índice de irregularidad que supera el 27%.

Ingresos promedio y la preocupación por el empleo formal

Según datos del Banco, los veteranos de Malvinas perciben ingresos promedio de $1.428.000 mensuales, y casi la totalidad tiene acreditación de haberes en la entidad.

En contraste, sólo el 7,4% de las trabajadoras de casas particulares posee cuenta sueldo activa, con ingresos promedio de $494.000, siendo uno de los sectores más afectados por la pérdida de empleo formal.