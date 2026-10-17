Aumento para bancarios: el salario básico supera los $2,6 millones y fijan un bono millonario

Para quienes querían saber de cuánto es el último incremento acordado para los trabajadores de la actividad, la actualización volvió a quedar sellada en sintonía con el índice de precios.

La Asociación Bancaria alcanzó un acuerdo con las cámaras del sector para aplicar un aumento del 1,9% correspondiente a septiembre.

Las cifras oficiales del nuevo salario inicial y participación en ganancias

Con el reajuste aplicado sobre todas las remuneraciones brutas, el ingreso básico de la actividad alcanzó una cifra histórica:

Sueldo básico inicial: asciende a la suma de $2.552.560,34 .

asciende a la suma de . Participación en las ganancias: suma un adicional obligatorio de $73.786,55 .

suma un adicional obligatorio de . Ingreso total garantizado: alcanza un tope mínimo inicial de $2.626.346,89 desde septiembre.

alcanza un tope mínimo inicial de desde septiembre. Acumulado en 2026: los salarios de la actividad registran un incremento del 23,6% en los primeros nueve meses del año.

Cláusula gatillo mensual y bono por el Día del Bancario

El sindicato confirmó que la mecánica de actualización automática según la inflación oficial se mantendrá durante octubre, noviembre y diciembre.

Las partes pactaron volver a sentarse a la mesa paritaria durante la segunda quincena de enero de 2027.

Además, se fijó la asignación extraordinaria por el Día del Bancario en un monto mínimo de $2.275.519,25, el cual deberá abonarse de forma obligatoria hasta el 6 de noviembre.

Homologación en Camioneros y la brecha en otros sectores

En paralelo, la Secretaría de Trabajo homologó la paritaria del Sindicato de Camioneros, estableciendo una suba del 9,9% en 6 tramos hasta febrero de 2027 más una suma fija de $18.000 y un bono de $1.200.000.

Mientras actividades como bancarios, entidades deportivas (+15% real) y gastronómicos (+11% real) lograron ganarle a la inflación, otros rubros como comercio (-18%) y textil (-32%) registran marcados retrocesos en su poder de compra.