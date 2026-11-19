El proyecto de Ley Impositiva 2027 presentado por ARBA prevé una baja nominal en la Patente para el 88,6% de los vehículos y topes en el Impuesto Inmobiliario.
La iniciativa fue expuesta ante las comisiones de Presupuesto de Diputados y Senadores por el titular de la Agencia de Recaudación Provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard. Según explicó el funcionario, la norma busca evitar aumentos reales en los impuestos patrimoniales y aliviar la carga sobre las pymes.
Impuesto Automotor: por qué 9 de cada 10 autos pagarán menos en 2027
El punto más destacado del proyecto oficial es que el 88,6% de los vehículos pagará nominalmente menos de Patente durante 2027, profundizando el esquema aplicado este año. Esto ocurre porque la combinación entre la evolución de las valuaciones y la tabla vigente hará que gran parte del parque automotor pase a escalas inferiores.
En cuanto al esquema de cobro, la iniciativa establece las siguientes condiciones:
- Alícuotas: Se mantienen los cinco tramos actuales, que van del 1% al 4,5%.
- Calendario de pago: El tributo continuará abonándose en 10 cuotas a partir del mes de marzo de 2027.
Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural: porcentajes de suba y topes
Para el Inmobiliario Urbano Edificado, el proyecto fija una actualización promedio del 30,4%, con un tope atado a la inflación acumulada entre noviembre de 2025 y noviembre de 2026. De acuerdo con las estimaciones de ARBA, el 89,3% de las partidas tendrá un incremento anual inferior a $50.000.
Por su parte, en el segmento del Impuesto Inmobiliario Rural, la actualización promedio prevista para el próximo ejercicio será del 29,3%, manteniendo el criterio de progresividad según la capacidad contributiva.
Ingresos Brutos: actualización de tramos y alivio para 38.000 pymes
En el caso de Ingresos Brutos, no habrá modificaciones en las alícuotas vigentes, evitando un incremento de la presión fiscal sobre la actividad productiva y comercial.
Además, el proyecto dispone una actualización del 31% en los tramos de facturación. Con este ajuste, unas 38.000 pymes pasarán a tributar en una escala menor, impidiendo que la inflación las empuje automáticamente hacia alícuotas más altas.
Nuevo plan de pagos en hasta 48 cuotas y quita de multas
Finalmente, la Ley Impositiva 2027 incorpora un régimen de regularización destinado a agentes de recaudación de Ingresos Brutos, con foco especial en las pequeñas y medianas empresas:
- Financiación y quitas: Contempla planes de hasta 48 cuotas, bonificaciones de intereses de entre el 20% y el 60%, y la eliminación de multas y recargos.
- Planes caducos: También permitirá rehabilitar planes de pago caducos de todos los impuestos provinciales y cancelar las cuotas vencidas sin intereses por pago fuera de término.