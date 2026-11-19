El proyecto de Ley Impositiva 2027 presentado por ARBA prevé una baja nominal en la Patente para el 88,6% de los vehículos y topes en el Impuesto Inmobiliario.

La iniciativa fue expuesta ante las comisiones de Presupuesto de Diputados y Senadores por el titular de la Agencia de Recaudación Provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard. Según explicó el funcionario, la norma busca evitar aumentos reales en los impuestos patrimoniales y aliviar la carga sobre las pymes.

Impuesto Automotor: por qué 9 de cada 10 autos pagarán menos en 2027

El punto más destacado del proyecto oficial es que el 88,6% de los vehículos pagará nominalmente menos de Patente durante 2027, profundizando el esquema aplicado este año. Esto ocurre porque la combinación entre la evolución de las valuaciones y la tabla vigente hará que gran parte del parque automotor pase a escalas inferiores.

En cuanto al esquema de cobro, la iniciativa establece las siguientes condiciones:

Alícuotas: Se mantienen los cinco tramos actuales, que van del 1% al 4,5% .

Se mantienen los cinco tramos actuales, que van del . Calendario de pago: El tributo continuará abonándose en 10 cuotas a partir del mes de marzo de 2027.

Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural: porcentajes de suba y topes

Para el Inmobiliario Urbano Edificado, el proyecto fija una actualización promedio del 30,4%, con un tope atado a la inflación acumulada entre noviembre de 2025 y noviembre de 2026. De acuerdo con las estimaciones de ARBA, el 89,3% de las partidas tendrá un incremento anual inferior a $50.000.

Por su parte, en el segmento del Impuesto Inmobiliario Rural, la actualización promedio prevista para el próximo ejercicio será del 29,3%, manteniendo el criterio de progresividad según la capacidad contributiva.

Ingresos Brutos: actualización de tramos y alivio para 38.000 pymes

En el caso de Ingresos Brutos, no habrá modificaciones en las alícuotas vigentes, evitando un incremento de la presión fiscal sobre la actividad productiva y comercial.

Además, el proyecto dispone una actualización del 31% en los tramos de facturación. Con este ajuste, unas 38.000 pymes pasarán a tributar en una escala menor, impidiendo que la inflación las empuje automáticamente hacia alícuotas más altas.

Nuevo plan de pagos en hasta 48 cuotas y quita de multas

Finalmente, la Ley Impositiva 2027 incorpora un régimen de regularización destinado a agentes de recaudación de Ingresos Brutos, con foco especial en las pequeñas y medianas empresas: