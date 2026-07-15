Empleadas domésticas agosto 2026: cuánto cobran con aumento y qué escala se paga

Empleadas domésticas agosto 2026: la consulta vuelve a crecer porque los salarios de julio, que ya tienen aumento oficial, se pagan durante los primeros días hábiles del mes siguiente. La clave es mirar qué escala está vigente y no confundir el mes trabajado con el momento en que se cobra.

La última referencia publicada por ARCA para el personal de casas particulares corresponde a la escala salarial de julio 2026. Por eso, para quienes cobran a comienzos de agosto los haberes del mes anterior, los montos mínimos son los de esa tabla oficial.

El aumento surge de la Resolución 4/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, publicada en el Boletín Oficial. Esa norma fijó subas para abril, mayo, junio y julio, además de incorporar al básico la segunda parte de una suma no remunerativa que había sido acordada previamente.

Empleadas domésticas agosto 2026: escala vigente para cobrar con aumento

Según la escala vigente, el personal para tareas generales, que es la categoría más habitual para limpieza, lavado, planchado, mantenimiento y preparación de comidas, debe cobrar como mínimo $3.733,72 por hora con retiro y $458.053,22 por mes con retiro.

En el caso de quienes trabajan sin retiro, el valor mínimo para tareas generales sube a $3.996,45 por hora y $505.302,76 mensuales. Estos importes son piso legal: pueden ser superiores si hay acuerdo entre las partes, antigüedad, zona desfavorable, horas extra o tareas encuadradas en una categoría mejor remunerada.

Categoría Hora con retiro Hora sin retiro Mes con retiro Mes sin retiro Supervisora $4.438,77 $4.829,13 $553.725,91 $612.673,11 Personal para tareas específicas $4.223,25 $4.597,18 $517.006,43 $571.426,17 Caseros No aplica $3.996,45 No aplica $505.302,76 Cuidado de personas $3.996,45 $4.435,86 $505.302,76 $558.972,92 Personal para tareas generales $3.733,72 $3.996,45 $458.053,22 $505.302,76

Cuánto cobra una empleada doméstica por hora en agosto

Para quienes trabajan por hora o por jornada, el valor que más se consulta es el de la quinta categoría. Con la escala vigente, una empleada doméstica de tareas generales cobra $3.733,72 la hora con retiro. Si trabaja sin retiro, el mínimo es de $3.996,45 la hora.

ARCA aclara que el pago del personal remunerado a jornal o por hora debe hacerse al finalizar cada jornada o cada semana, según lo convenido. En cambio, el personal mensualizado debe cobrar dentro del cuarto día hábil del vencimiento de cada mes calendario, de acuerdo con la información oficial del organismo.

Qué aumento se aplica y qué dato todavía no fue oficializado

La Resolución 4/2026 dispuso un esquema de aumentos acumulativos: 1,8% en abril, 1,6% en mayo, 1,5% en junio y 1,4% en julio. Además, estableció que en julio se incorporara al básico el 50% restante de la suma no remunerativa acordada para marzo.

Hasta ahora, la escala 2026 publicada por ARCA llega a julio. Por eso, si la búsqueda apunta a los haberes que se cobran en agosto por el trabajo de julio, corresponde aplicar la tabla vigente. En cambio, si se pregunta por una escala propia de agosto 2026, ese dato todavía no aparece publicado como una nueva grilla oficial.

Esto es importante para empleadores y trabajadoras: una nueva paritaria o una resolución posterior podría modificar los valores, pero hasta que eso ocurra la referencia respaldada por los organismos oficiales es la escala de julio.

Adicional por antigüedad, zona desfavorable y horas extra

A los valores de la tabla se les debe sumar, cuando corresponda, el adicional por antigüedad. La regla vigente indica un 1% por cada año trabajado, calculado sobre los salarios mensuales de la persona empleada.

También rige el adicional por zona desfavorable. Desde abril de 2026, el porcentaje quedó fijado en 31% sobre los salarios mínimos de cada categoría. Este plus alcanza a La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y al Partido de Patagones, en la Provincia de Buenos Aires. No se aplica a toda la Provincia de Buenos Aires ni a CABA.

En caso de horas extra, la referencia oficial indica un recargo del 50% en días comunes y del 100% los sábados después de las 13, domingos y feriados. Ese punto puede cambiar de forma sensible el monto final si la trabajadora supera la jornada pactada.

Cómo saber qué categoría corresponde pagar

La categoría no se elige solo por costumbre, sino por la tarea principal que se realiza de manera habitual. Si una persona cumple funciones de más de una categoría, corresponde encuadrarla en la mejor remunerada.

Por ejemplo, si además de limpiar realiza cuidado no terapéutico de niños, adultos mayores o personas con discapacidad, puede corresponder la categoría de asistencia y cuidado de personas. Para esa categoría, la escala vigente marca $3.996,45 por hora con retiro y $505.302,76 por mes con retiro.

La recomendación práctica es revisar cada recibo con tres datos: categoría, modalidad con o sin retiro y antigüedad. Con esa combinación se puede verificar si el monto que se paga en agosto respeta el mínimo legal vigente para el personal de casas particulares.