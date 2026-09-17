El invierno afloja en la provincia: se vienen tardes casi primaverales

El invierno empieza a mostrar señales claras de retirada en la provincia de Buenos Aires.

Este jueves 17 de septiembre se presenta con condiciones mucho más agradables, abundante presencia de sol en amplios sectores y un marcado ascenso de las temperaturas, en una tendencia que se profundizará durante las próximas jornadas antes de un cambio de tiempo previsto para el fin de semana.

De acuerdo con los últimos pronósticos, la mañana de este jueves todavía es fría en buena parte del territorio bonaerense, pero el aumento de temperatura se hará sentir rápidamente con el correr de las horas. En distintos sectores del interior provincial las máximas se moverán por encima de los 20 grados, e incluso podrán acercarse a los 25°C en las zonas más cálidas. No se esperan fenómenos meteorológicos adversos generalizados durante la jornada.

El cambio respecto de los últimos días será notorio. Después de varias mañanas con temperaturas muy bajas y heladas en distintos puntos del interior, el viento del sector norte favorecerá la llegada de aire más templado, dando lugar a tardes con características cada vez más primaverales.

El viernes 18 continuará esta tendencia, aunque con mayor presencia de nubosidad en algunos sectores. Las temperaturas seguirán siendo agradables y, en términos generales, no se esperan lluvias significativas sobre la mayor parte de la Provincia.

Pero el sábado 19 podría convertirse en una de las jornadas más cálidas de los últimos días, con máximas que en numerosas localidades bonaerenses se ubicarán cómodamente por encima de los 20 grados y que en el norte y oeste provincial podrían aproximarse o superar los 25°C. Será prácticamente un anticipo de primavera cuando todavía resten horas para despedir oficialmente al invierno.

El panorama comenzará a modificarse durante el domingo 20. El avance de un sistema frontal aumentará la inestabilidad y las precipitaciones comenzarían a afectar inicialmente sectores del oeste y sudoeste bonaerense, incluyendo la región de Bahía Blanca, Monte Hermoso, Sierra de la Ventana, Coronel Pringles y Pigüé. Los pronósticos actuales contemplan lluvias y posibles tormentas en distintas zonas, por lo que habrá que seguir las actualizaciones durante las próximas horas.

El ingreso del frente también traerá otra consecuencia: un descenso importante de las temperaturas detrás de las lluvias.

Para el lunes 21, ya en el comienzo de la primavera, volvería a ingresar aire considerablemente más frío sobre buena parte de la Provincia de Buenos Aires, con viento y mínimas nuevamente muy bajas en sectores del interior.

De esta manera, la Provincia atravesará en pocos días un verdadero sube y baja térmico: del frío intenso registrado durante esta semana se pasará a tardes casi primaverales entre jueves y sábado, para luego recibir lluvias, viento y un nuevo descenso de temperatura entre el domingo y el comienzo de la próxima semana.

A pocos días del cambio de estación, el invierno bonaerense parece dispuesto a despedirse con tiempo cambiante: primero permitirá que la primavera se adelante durante algunas tardes y luego volverá a hacerse sentir con un último descenso térmico.