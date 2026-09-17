Confirmaron un caso de gripe aviar en un municipio bonaerense y desplegaron un operativo sanitario

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) confirmó un caso de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 en la provincia de Buenos Aires, tras detectar la presencia del virus en aves de traspatio de un establecimiento ubicado en Carlos Spegazzini, partido de Ezeiza.

La confirmación se produjo luego de que el organismo sanitario recibiera una notificación por mortandad de aves en el lugar. Personal especializado acudió al establecimiento, realizó la correspondiente inspección y tomó muestras que posteriormente fueron analizadas en el laboratorio oficial del SENASA.

Los estudios realizados sobre patos y gallinas confirmaron finalmente la presencia de influenza aviar altamente patógena H5, por lo que inmediatamente se pusieron en marcha las medidas previstas para intentar impedir una eventual propagación del virus.

Como parte del operativo sanitario, el SENASA estableció un área de prevención de tres kilómetros alrededor del lugar donde se produjo el brote. Dentro de ese perímetro se realizarán tareas de biocontención y un rastrillaje epidemiológico para determinar si existen otros establecimientos afectados o posibles vínculos con el caso confirmado.

Desde el organismo aclararon un dato importante para llevar tranquilidad a la población: la detección no modifica el estatus sanitario de la Argentina como país libre de influenza aviar altamente patógena. Asimismo, remarcaron que la enfermedad no se transmite a las personas por consumir carne aviar o huevos.

Ante la aparición del nuevo caso en territorio bonaerense, se recomendó a productores y personas que tengan gallinas, patos u otras aves reforzar las medidas de higiene y bioseguridad. Entre las principales precauciones se encuentran mantener limpios los gallineros, comederos y bebederos, evitar el contacto de las aves domésticas con ejemplares silvestres y controlar el ingreso de personas y vehículos a los establecimientos.

También se pidió prestar especial atención ante mortandades repentinas, dificultades respiratorias, decaimiento, falta de apetito, diarrea o síntomas nerviosos en las aves y comunicar inmediatamente cualquier situación sospechosa al SENASA.

La confirmación del caso en Ezeiza, vuelve a poner el foco sobre la vigilancia sanitaria en la provincia de Buenos Aires, mientras el SENASA mantiene las tareas de seguimiento y prevención destinadas a evitar que el virus pueda extenderse hacia otros establecimientos avícolas.