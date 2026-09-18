El gobierno reduce subsidios para 2027: cuánto pagarán de luz los hogares de altos ingresos y qué pasará con el boleto de colectivo

El proyecto de Ley de Presupuesto 2027 trae definiciones clave: el Gobierno proyecta una fuerte reducción en los subsidios energéticos para cumplir con las metas fiscales fijadas por el FMI.

Quita casi total de subsidios para usuarios de altos ingresos

Según las proyecciones oficiales, los hogares sin asistencia estatal pasarán a pagar el 94,6% del costo real de la electricidad durante 2027, eliminando casi por completo los subsidios en la boleta.

Por su parte, los 8,8 millones de usuarios incluidos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados deberán abonar el 64,3% del valor real de la energía.

Fuerte recorte en las partidas presupuestarias energéticas

Para sostener la meta de superávit primario del 1,4% del PIB, el Estado ejecutará una poda importante sobre los fondos destinados a la generación eléctrica.

La partida para cubrir el costo mayorista caerá un 46% en términos reales, pasando de $4,84 billones en 2026 a $3,18 billones fijados para 2027.

El valor del dólar como ancla para amortiguar el impacto

Para evitar que el retiro de subsidios se traslade como un incremento salvaje a las facturas, el esquema oficial depende de pautar un dólar oficial en $1.847,6 para diciembre de 2027.

Esa previsión implica un deslizamiento del tipo de cambio del 15,5% anual, manteniéndose deliberadamente por debajo de la inflación estimada del 18% para frenar la suba del costo en moneda local.

Reducción de fondos para el transporte público

El ajuste contemplado en la ley presupuestaria también afectará los fondos del transporte terrestre de pasajeros.

Se estipula un recorte del 32% en términos reales para las compensaciones a colectivos, fijando el presupuesto anual en $899 mil millones, lo que presionará por mayores aumentos en las tarifas del servicio.