Números en la mira: el Presupuesto 2026 prevé un superávit menor al exigido por el FMI

El Palacio de Hacienda dio la respuesta: el superávit primario de 2026 cerrará en 1,3% del PBI, levemente por debajo del 1,4% pactado con el organismo.

A continuación, te mostramos los datos precisos del Presupuesto, los montos en juego y los detalles de la auditoría internacional que arranca en los próximos días.

El monto del desvío y la diferencia con el objetivo acordado

El informe del Ministerio de Economía anticipa un saldo positivo que no alcanza la meta estricta del FMI.

Superávit primario proyectado 2026: $15,5 billones (equivalente al 1,3% del PBI ).

(equivalente al ). Meta obligatoria FMI: $16,2 billones (equivalente al 1,4% del PBI ).

(equivalente al ). Diferencia estimada: Un desvío de $700.000 millones, monto que no comprometería el aval general del organismo.

Proyecciones para el Presupuesto 2027 y resultado financiero

Las planillas distribuidas por Hacienda marcan la continuidad del superávit en las cuentas públicas para el próximo ejercicio.

Para 2027, se prevé un resultado primario favorable de $18,4 billones (1,3% del PBI), mientras que los intereses de la deuda sumarán $3,3 billones (0,2% del PBI).

En tanto, el resultado financiero proyectado para 2026 arrojará un saldo positivo de $2,5 billones tras el pago de compromisos.

Reservas del Banco Central y el récord de superávit consecutivo

A diferencia de revisiones anteriores, la acumulación de divisas en la autoridad monetaria mostró un desempeño positivo.

El Banco Central logró comprar los u$s10.000 millones comprometidos dentro del programa vigente.

Además, sumando 2027, el país registrará cuatro años consecutivos de superávit financiero, un hito inédito para un gobierno que no se encuentra en cesación de pagos.

Fecha clave: cuándo llega la nueva misión técnica del FMI

Los números del Palacio de Hacienda serán auditados sobre el terreno en el marco de la tercera revisión del programa.

El equipo técnico del organismo arribará al país el próximo 21 de septiembre de 2026.

Durante la visita, los auditores se reunirán con autoridades del Ministerio de Economía y del Banco Central para revisar el cumplimiento de metas y analizar la evolución del frente fiscal y las reservas.