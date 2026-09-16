Asignación por Matrimonio de ANSES: requisitos, plazos y cómo solicitar el pago único

Por Denisse Helman
Asignación por matrimonio de anses: requisitos, plazos y cómo solicitar el pago único

A continuación, te detallamos quiénes tienen derecho a solicitar este dinero, el tiempo límite para hacer la gestión y los pasos para tramitarlo por celular.

Quiénes tienen derecho a cobrar la ayuda económica

El beneficio de pago único está destinado a personas registradas en el sistema previsional que hayan formalizado su enlace civil.

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  • Trabajadores en relación de dependencia: Encuadrados en el régimen formal y sujetos a los topes de ingresos del grupo familiar.
  • Titulares de la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT): Quienes cobren a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo.
  • Beneficiarios de Desempleo: Personas que se encuentren percibiendo la Prestación por Desempleo.
  • Veteranos de Guerra: Titulares de la Pensión Honorífica correspondiente.

Plazo límite y condiciones para que aprueben el trámite

Para que el organismo previsional autorice el depósito del dinero en tu cuenta bancaria, tenés que cumplir tres condiciones fundamentales.

  • Plazo de solicitud: Podés hacer el trámite a partir de los 2 meses de la boda y hasta un máximo de 2 años posteriores a la fecha del acta.
  • Antigüedad en el empleo: Si trabajás en relación de dependencia, necesitás al menos 6 meses de antigüedad continua al momento de casarte.
  • Límite de ingresos: Los ingresos individuales y del grupo familiar no deben superar los topes máximos vigentes de ANSES a la fecha del matrimonio.

Cobro individual para cada integrante de la pareja

Una de las ventajas principales de este trámite es que no excluye a ninguno de los dos integrantes del matrimonio.

Si ambos cónyuges trabajan en blanco o cumplen los requisitos de manera individual, cada uno puede solicitar y cobrar el beneficio por separado.

Para ello, es indispensable que los dos tengan sus datos de contacto y vínculos familiares al día en la plataforma oficial del organismo.

Paso a paso para hacer el trámite en ANSES

La gestión se puede completar de forma presencial solicitando un turno previo o de manera 100% digital sin salir de tu casa:

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  • Verificá tus datos: Entrá a la plataforma Mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social para revisar que el vínculo familiar esté cargado.
  • Juntá la documentación: Necesitás tener a mano el DNI de ambos cónyuges y el Acta o Certificado de Matrimonio.
  • Iniciá la gestión: Podés ingresar a la sección de Atención Virtual para realizar la solicitud online o pedir turno para una oficina presencial.

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