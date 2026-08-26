Paritaria de estatales: confirman los 4 aumentos hasta diciembre y el bono de $80.000

Por Denisse Helman
Paritaria de estatales: confirman los 4 aumentos hasta diciembre y el bono de $80. 000

Si prestás servicios en la Administración Pública Nacional, se fijó el nuevo esquema salarial que regirá los sueldos del sector hasta fin de año.

El Gobierno oficializó los tramos de aumento entre septiembre y diciembre, junto con el pago de un bono extraordinario de $80.000.

Cronograma de aumentos y bono de fin de año

La propuesta salarial corresponde al convenio colectivo 214/06 y fija subas mensuales consecutivas para los trabajadores nacionales:

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  • Septiembre: incremento del 1,9%.
  • Octubre: incremento del 1,8%.
  • Noviembre: incremento del 1,6%.
  • Diciembre: incremento del 1,5%.
  • Bono de fin de año: se abonará una suma fija de $80.000 por única vez en diciembre.

Al sumar los tramos aplicados desde junio, el incremento acumulado para el período junio-diciembre de 2026 alcanza el 14,08%.

Aceptación de UPCN y continuidad paritaria

La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) comunicó su conformidad con la oferta del Ejecutivo y firmó el acuerdo salarial.

Con el aval del gremio, las escalas quedan consolidadas hasta fin de año, aunque la negociación permanecerá abierta durante 2027 hasta completar el período paritario en mayo.

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Rechazo de ATE y llamado a medidas de fuerza

En contraposición, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó la propuesta oficial al considerar que los ajustes representan un promedio mensual del 1,7%, cifra por debajo de la inflación.

El gremio cuestionó el bono de $80.000 y denunció una pérdida del poder adquisitivo superior al 44% en el sector público desde la asunción de la actual gestión.

Ante este escenario, ATE convocó a un plenario federal de delegados para definir nuevas medidas de fuerza y paros en los ministerios y organismos nacionales.

Diagnóstico sobre el endeudamiento en el sector público

Desde ATE compartieron un informe que advierte sobre la situación financiera de los trabajadores estatales en el contexto actual:

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  • Nivel de endeudamiento: el 87% de los empleados estatales mantiene deudas vigentes.
  • Múltiples compromisos: el 73% de ese grupo posee compromisos financieros con varias entidades de manera simultánea.
  • Destino de los ingresos: la mayor parte del endeudamiento se originó para cubrir gastos esenciales como alimentos, alquileres, expensas y salud.
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