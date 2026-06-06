El beneficio de última hora que lanzó Banco Nación para ahorrar en el regalo de papá: cómo aprovecharlo

Por Denisse Helman
El beneficio de última hora que lanzó banco nación para ahorrar en el regalo de papá: cómo aprovecharlo

El Banco Nación (BNA) lanzó una campaña agresiva para el Día del Padre que permite adquirir tecnología, indumentaria y herramientas en hasta 24 cuotas sin interés. La promoción ya está vigente y promete convertirse en el salvavidas financiero de la semana.

A partir de allí, el beneficio se traslada a las calles y comercios físicos a través de la billetera virtual BNA+ MODO, con reintegros en efectivo muy agresivos que tienen topes por operación.

Chau compras de último momento: los días clave para aprovechar los descuentos del banco provincia para el día del padre
Mirá también:

Chau compras de último momento: los días clave para aprovechar los descuentos del Banco Provincia para el Día del Padre

El detalle de los descuentos, cuotas y topes por rubro

Para evitar sorpresas en el resumen de la tarjeta, es fundamental entender las escalas de ahorro y los límites de devolución que aplica la entidad financiera en cada categoría comercial. A continuación, el esquema completo para planificar tus compras:

  • Indumentaria (del 16 al 21 de junio): Es el beneficio estrella con un 25% de descuento base y hasta 9 cuotas sin interés. El tope de reintegro es de $30.000 por compra.
  • Extra para tarjetas exclusivas: Quienes paguen con tarjetas Black, Platinum o Signature suman un 5% adicional, alcanzando un 35% de ahorro total con otro tope de $30.000 por operación.
  • Perfumerías: Cuenta con las mismas condiciones que indumentaria: 25% de rebaja, 9 cuotas sin interés y un límite de devolución de $30.000.
  • Librerías: Una opción más económica que ofrece un 25% de descuento, hasta 3 cuotas sin interés y un tope de reintegro de $10.000.

El “regalo” extra para compras con Mastercard

Para incentivar el uso de esta red, los pagos realizados con tarjetas Mastercard en el rubro librerías tendrán un 5% de descuento extra sin tope de devolución, lo que permite abaratar regalos de alto valor como colecciones de libros o enciclopedias.

¿no sabés qué regalarle a papá? El beneficio del banco nación para comprar en hasta 24 cuotas sin interés y con descuentos
Mirá también:

¿No sabés qué regalarle a papá? El beneficio del Banco Nación para comprar en hasta 24 cuotas sin interés y con descuentos

Todos los reintegros de la campaña se acreditarán de forma automática en la cuenta asociada a la app BNA+ o se verán reflejados en los próximos dos resúmenes de la tarjeta de crédito utilizada.

ETIQUETAS
Compartir este artículo

Más leídas hoy

Copyright © 2013-2026 INFOZONA. Registro DNDA: 72022808 - Editor responsable: Pablo J. Rodriguez - Edición Nº 4.549 - 06 de junio de 2026 - Afiliado a ADEPA - Calle 41 Nº 990 - La Plata - Correo: [email protected] - Todos los derechos reservados.