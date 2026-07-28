Julio comienza a bajar el telón con mañanas frías y posibles lluvias

El séptimo mes del año comienza a despedirse con condiciones meteorológicas mayormente estables en la provincia de Buenos Aires, mientras miles de familias continúan disfrutando de las vacaciones de invierno. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes 28 de julio estará marcado por una mañana fría y con bancos de niebla en varios sectores del territorio bonaerense, aunque con mejoras durante el resto de la jornada.

Las temperaturas se mantendrán dentro de valores típicos para esta época del año, con mínimas que oscilarán entre los 4 y 9 grados en el interior provincial y máximas que, dependiendo de la región, alcanzarán entre 14 y 17 grados. En gran parte del territorio predominará el cielo entre parcialmente nublado y mayormente nublado, con vientos leves del sector este y sudeste.

Durante el miércoles y el jueves no se esperan cambios significativos. Continuarán las mañanas frías, con presencia de neblinas y bancos de niebla en zonas rurales y cercanas a cursos de agua, mientras que por las tardes el ambiente se tornará fresco y agradable, favoreciendo las actividades recreativas propias del receso invernal.

Hacia el viernes comenzará a producirse un cambio en las condiciones atmosféricas. El avance de un sistema de inestabilidad incrementará la nubosidad sobre el norte y el este bonaerense, con probabilidades de lluvias y tormentas aisladas que podrían extenderse entre la noche del viernes y parte del sábado, especialmente en esas regiones. El resto de la provincia también experimentará un aumento de la nubosidad, aunque con fenómenos más aislados.

Para el domingo, las precipitaciones tenderían a alejarse progresivamente, dando paso a una mejora del tiempo con descenso de la nubosidad y un ambiente nuevamente fresco, ideal para el cierre de las vacaciones de invierno en la provincia.

Las autoridades recomiendan extremar las precauciones durante las primeras horas de la mañana debido a la posible reducción de visibilidad provocada por nieblas y neblinas, especialmente en rutas provinciales y caminos rurales. Asimismo, aconsejan mantenerse informados a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional ante cualquier actualización del pronóstico