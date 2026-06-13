El banco nación y un beneficio clave: las condiciones para comprar ropa con descuento y cuotas sin interés

Con la llegada de las bajas temperaturas, renovar el abrigo o armar el placard de invierno se transformó en un verdadero dolor de cabeza para el bolsillo. La buena noticia es que si tenés cuenta en el banco más grande del país, esta semana vas a poder aliviar el gasto de forma directa.

El Banco Nación puso en marcha una agresiva campaña de beneficios que permite a sus clientes acceder a un 20% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en la compra de indumentaria, calzado y marroquinería en miles de comercios adheridos.

La promoción está pensada exclusivamente para compras presenciales y virtuales a través de la billetera digital BNA+ utilizando MODO, o pagando de forma física con las tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por la entidad.

Cómo funciona el tope de reintegro y las fechas clave

Para aprovechar al máximo el beneficio sin sorpresas en el resumen de la tarjeta, es fundamental conocer la letra chica de la promoción que dispuso la entidad bancaria.

Días de vigencia: El beneficio estará activo todos los jueves de este mes , ideal para planificar las compras antes del fin de semana.

El beneficio estará activo , ideal para planificar las compras antes del fin de semana. Tope de devolución: La promoción tiene un límite de reintegro de $10.000 por cliente y por semana , lo que te permite distribuir tus compras en diferentes jueves para maximizar el ahorro.

La promoción tiene un límite de reintegro de , lo que te permite distribuir tus compras en diferentes jueves para maximizar el ahorro. Acreditación del dinero: El reembolso del 20% se verá reflejado directamente en la cuenta asociada a BNA+ o como un crédito en el próximo resumen de la tarjeta utilizada.

Los rubros más buscados para aprovechar el beneficio

La campaña no se limita a grandes cadenas nacionales, sino que incluye a locales de barrio y comercios de cercanía, permitiendo un fuerte alivio económico en compras esenciales para la temporada actual.

Indumentaria de invierno: camperas, buzos, sacos y ropa térmica para hacer frente a la ola de frío actual.

camperas, buzos, sacos y ropa térmica para hacer frente a la ola de frío actual. Calzado y deportes: zapatillas urbanas, botas y ropa deportiva en locales de marcas seleccionadas.

zapatillas urbanas, botas y ropa deportiva en locales de marcas seleccionadas. Marroquinería y accesorios: carteras, mochilas escolares y artículos de viaje.

El truco clave para duplicar el ahorro familiar

Un dato fundamental que pocos usuarios tienen en cuenta es que el tope de reintegro es por CUIL y no por cuenta bancaria única, lo que abre una ventana para maximizar el beneficio en compras grandes.

Si en un mismo grupo familiar hay dos personas titulares de tarjetas de crédito del Banco Nación, pueden dividir la cuenta en dos pagos separados al momento de pasar por la caja del local adherido.

De esta manera, al realizar dos transacciones individuales con tarjetas y usuarios BNA+ distintos, el tope de devolución de la compra familiar se duplica automáticamente a $20.000 semanales, permitiendo absorber mejor el costo de prendas pesadas como camperas o calzado de invierno.