¿Cuándo se dejará de pedir visa para entrar a EE.UU.? Los detalles de la promesa diplomática a la Argentina

Si estás pensando en viajar a Estados Unidos por turismo o negocios, la histórica traba del trámite de la visa tradicional podría tener los días contados. El embajador estadounidense confirmó avances concretos en las gestiones bilaterales para reincorporar a la Argentina al programa de exención de visado.

El plan busca reemplazar las entrevistas presenciales y los extensos trámites consulares por una autorización electrónica simplificada, reabriendo una oportunidad que beneficiará a miles de viajeros locales.

La promesa firme del embajador Peter Lamelas

El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, ratificó su compromiso personal de concretar la vuelta del país al Visa Waiver Program antes de que finalice su gestión diplomática.

Lamelas explicó que se encuentra coordinando tareas junto a funcionarios clave como Pablo Quirno y el embajador argentino Alec Oxenford para reactivar un beneficio que Argentina ya tuvo en el pasado.

Los plazos previstos para la eliminación de la visa

A pesar del optimismo, el diplomático pidió cautela respecto a los tiempos de implementación y descartó una resolución inmediata en el corto plazo.

“No va a pasar en tres meses, seis meses ni un año porque demora”, aclaró Lamelas, fijando como horizonte de concreción el transcurso de su mandato presidencial.

Los 15 criterios técnicos y la integración de datos

Para lograr el ingreso al programa, el Gobierno argentino y las autoridades de Washington deben cumplir y validar un total de 15 criterios técnicos y de seguridad.

Actualmente, ambos países se encuentran abocados al intercambio informático y al enlace de sistemas de datos en tiempo real para garantizar los estándares requeridos en fronteras.

El respaldo de la Casa Rosada y la cumbre con Washington

Las conversaciones para simplificar el traslado de turistas y ejecutivos fueron abordadas previamente en una cumbre en la Casa Rosada entre el presidente Javier Milei y la secretaria de Seguridad estadounidense, Kristi Noem.

En esa reunión, en la que también participaron el canciller y la ministra de Seguridad, la administración norteamericana ratificó su entusiasmo por avanzar en la simplificación del proceso de ingreso.