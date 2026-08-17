Paritarias 2026: qué gremios le ganaron a la inflación de julio y firman aumentos y bonos hasta diciembre

Frente a un índice de inflación que marcó un 2,1% en julio, la gran pregunta de los trabajadores es si su salario logró ganarle a la suba de precios. La respuesta para varios sectores clave es afirmativa: diversos gremios cerraron acuerdos paritarios que superan el IPC y que extienden las mejoras salariales hasta fin de año.

Con un incremento promedio estimado en el 4,1% para los sueldos bajo convenio, la recomposición de los ingresos muestra números favorables en varios rubros. Sin embargo, la recuperación real del poder adquisitivo dependerá de la vigencia de cada acuerdo y del atraso acumulado en meses previos.

Siderúrgicos, plásticos y perfumistas: bonos y subas de dos dígitos

UOM (Rama 21 Siderúrgica): firmó un aumento del 12% en dos tramos (6% agosto-octubre y 6% noviembre-diciembre) no acumulativos ni remunerativos. Se suma un bono extraordinario de $1.600.000 para personal propio y $1.280.000 para contratistas.

firmó un en dos tramos (6% agosto-octubre y 6% noviembre-diciembre) no acumulativos ni remunerativos. Se suma un para personal propio y para contratistas. Plásticos (UOYEP): cerró una actualización acumulada del 16,83% entre marzo y agosto, aplicando el último tramo del 7,28% durante agosto .

cerró una entre marzo y agosto, aplicando el último tramo del . Perfumistas: alcanzaron un incremento del 9,2% sobre básicos de mayo, cobrando un 5% en agosto que incide de forma directa en el adicional por presentismo.

Minería, seguros y comidas rápidas: esquemas de cobro escalonado

AOMA y ASIJEMIN (Mineros): la rama extractiva fijó subas de 2,5% en agosto y 2% en septiembre . Los jerárquicos recibirán 5% en agosto más $90.000 y un 5% en octubre más $80.000 .

la rama extractiva fijó subas de . Los jerárquicos recibirán y un . Trabajadores del Seguro: las ramas Generales y ART acordaron un 19% total ( 4,5% en agosto y 5% en octubre ), mientras que Vida y Retiro obtuvieron un 19,5% total ( 5% en agosto y 4,5% en octubre ).

las ramas Generales y ART acordaron un ( ), mientras que Vida y Retiro obtuvieron un ( ). Comidas Rápidas (Pasteleros): pactó asignaciones no remunerativas del 3,94% en agosto, 5,7% en septiembre y 7,4% en octubre, las cuales computan para vacaciones y horas extras.

Clubes de campo, seguridad y sector azucarero: acuerdos de largo alcance

UTEDYC (Clubes de Campo): acordó una recomposición total del 11,02% , integrando tramos pendientes del 2,7% en agosto y 2,5% en septiembre .

acordó una , integrando tramos pendientes del . Seguridad Privada (UPSRA): cerró una pauta semestral del 17,35% acumulado hasta diciembre, acompañada de sumas fijas. El esquema contempla 2,31% + $30.000 en agosto , 2,85% + $50.000 en septiembre , 2,16% + $60.000 en octubre , 2,24% + $70.000 en noviembre y 4,01% + $120.000 en diciembre .

cerró una hasta diciembre, acompañada de sumas fijas. El esquema contempla , , , y . Azucareros (Ingenio Ledesma): lograron una suba del 30% al básico (mejora total del 30,26%), junto con dos bonos extraordinarios de $300.000 (agosto y diciembre) y cláusula de revisión en noviembre.

La tendencia hacia fin de año y el impacto en el bolsillo

La principal novedad del mapa salarial es que los sindicatos comienzan a abandonar los acuerdos mensuales para establecer pautas con previsibilidad hasta diciembre de 2026.

Aunque la foto de julio refleja mejoras que superaron nominalmente el 2,1% de inflación, el desafío de fondo para el asalariado será sostener esta dinámica para recuperar el terreno perdido durante el último año.