Un trágico accidente de tránsito se registró durante la mañana de este domingo 29 de noviembre en la Ruta Provincial 88, en jurisdicción de Batán, cerca de Mar del Plata, donde dos personas perdieron la vida.

El siniestro ocurrió en inmediaciones del santuario de la Difunta Correa, donde, por circunstancias que se investigan, colisionaron un automóvil Volkswagen Gol y una motocicleta.

Como consecuencia del violento impacto, los dos ocupantes de la moto fallecieron en el lugar. Se trata de una mujer de 32 años y un hombre cuya identidad aún no había sido establecida.

El automovilista dio positivo en el test de alcoholemia

El conductor del automóvil, un joven de 18 años, resultó ileso. Sin embargo, al ser sometido al correspondiente control de alcoholemia, arrojó un resultado positivo de 0,96 gramos de alcohol por litro de sangre.

En el lugar trabajaron profesionales del SAME y peritos de la Policía Científica.

La investigación quedó a cargo del fiscal Germán Vera Tapia, en el marco de una causa por doble homicidio culposo