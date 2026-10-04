Domingo agradable en la Provincia: qué pasará con el clima durante la semana

Luego de un sábado marcado por la inestabilidad, las lluvias y un ambiente poco primaveral, este domingo 4 de octubre presenta una marcada mejoría de las condiciones meteorológicas en buena parte de la provincia de Buenos Aires, con disminución de la nubosidad, ausencia de precipitaciones y temperaturas más agradables durante la tarde.

De acuerdo con los pronósticos actualizados, el domingo será el mejor día del fin de semana, con una mañana fresca y registros mínimos que, dependiendo de la región bonaerense, se ubicarán aproximadamente entre los 8 y 12 grados. Con el correr de las horas, el ingreso del sol permitirá una recuperación térmica y las máximas rondarán, en términos generales, los 19 a 22 grados. Los modelos coinciden en una probabilidad muy baja o prácticamente nula de precipitaciones para la jornada.

El lunes 5 continuará el tiempo estable, aunque con mayor presencia de nubosidad. El ambiente será fresco durante las primeras horas y templado por la tarde, con temperaturas que en amplios sectores podrían superar los 20 grados. Por el momento, no aparecen señales de lluvias importantes durante la jornada.

Para el martes 6, el panorama seguirá relativamente tranquilo. Se espera abundante nubosidad por momentos, temperaturas templadas y nuevamente escasa probabilidad de precipitaciones. Las mínimas se mantendrían alrededor de los 12 a 14 grados en buena parte del territorio, mientras que las máximas rondarían los 19 a 22 grados.

El cambio más significativo aparece hacia el miércoles 7 de octubre. Los distintos pronósticos muestran un aumento considerable de la inestabilidad y el regreso de las lluvias a sectores de la provincia de Buenos Aires. Algunos modelos anticipan precipitaciones desde la madrugada y durante diferentes momentos del día, acompañadas por elevada humedad y un descenso de las temperaturas máximas.

La inestabilidad podría prolongarse durante el jueves 8, con lluvias o precipitaciones aisladas y ambiente más fresco. Las proyecciones actuales ubican las máximas cerca de los 15 a 18 grados en distintas áreas, aunque estos valores y la distribución de las precipitaciones deberán ajustarse a medida que avance la semana.

De esta manera, octubre comienza mostrando finalmente algunas señales más propias de la primavera, especialmente durante este domingo y el comienzo de la semana. Sin embargo, la estabilidad tendría corta duración: entre miércoles y jueves podría producirse un nuevo desmejoramiento, con regreso de las lluvias y descenso de temperatura en territorio bonaerense.