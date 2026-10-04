Dólares a cambio de nacionalidad: la iniciativa parlamentaria para derogar el polémico esquema de inversión

Por Denisse Helman
Dólares a cambio de nacionalidad: la iniciativa parlamentaria para derogar el polémico esquema de inversión

El plan oficial para conceder la nacionalidad argentina a cambio de abultadas sumas de dinero generó un fuerte rechazo legislativo. Frente a esta medida del Poder Ejecutivo, diputados nacionales presentaron un proyecto para prohibir de forma definitiva la “ciudadanía por inversión” y defender la obligatoriedad de la residencia en el país.

Los montos del programa oficial: de u$s 350.000 a u$s 800.000

El anuncio oficial realizado por el Ministerio de Economía establece que extranjeros pueden acceder a la nacionalidad con un aporte no reembolsable de u$s 350.000 al Tesoro.

Como alternativa, el programa permite solicitar la ciudadanía mediante la suscripción de títulos públicos por u$s 800.000, sumando valores adicionales para cónyuges e hijos.

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Modificación de la Ley N° 346 y derogación del DNU 366/2025

La iniciativa opositora impulsada por Agustín Rossi y Kelly Olmos busca derogar los cambios aplicados mediante el DNU 366/2025 sobre la histórica Ley de Ciudadanía.

El texto establece que ninguna contraprestación económica o donación podrá reemplazar la residencia efectiva requerida por la Constitución Nacional.

Prohibición de intermediarios y de bonos atados a beneficios

El proyecto prohíbe de forma explícita la emisión de títulos de deuda pública que concedan derechos de nacionalidad o facilidades migratorias a sus compradores.

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A su vez, restringe al Estado la posibilidad de contratar o asociarse con consultoras privadas para gestionar o comercializar estos programas en el exterior.

Advertencias por seguridad internacional y venta de tierras

Entre los fundamentos de la propuesta se alerta sobre posibles sanciones al pasaporte argentino e incrementos en los controles financieros internacionales.

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También se advirtió que comprar la nacionalidad permitiría eludir los límites a la extranjerización de tierras, facilitando la compra de inmuebles en zonas de frontera.

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