Docentes bonaerenses: las claves de la negociación que puede cambiar los próximos salarios

Los docentes bonaerenses tendrán esta semana una nueva instancia clave para sus salarios. La Provincia convocó a los gremios para retomar la paritaria y el encuentro puede empezar a definir cómo seguirán los haberes durante el último tramo de 2026.

La audiencia será el jueves 24 de septiembre. La expectativa está puesta en una eventual nueva propuesta salarial, pero la agenda docente incluye además una serie de reclamos que vienen acumulándose en los últimos meses.

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Docentes bonaerenses: qué se discutirá en la nueva paritaria

El Frente de Unidad Docente Bonaerense solicitó formalmente la reapertura de la negociación durante septiembre. El reclamo central es salarial: los gremios buscan una recomposición que permita mejorar los ingresos después del último acuerdo.

Ese entendimiento había establecido una suba del 7% calculada sobre junio, con un 5% desde julio y otro 2% desde agosto. Una vez completados esos dos tramos, quedó abierta la revisión para este mes.

Por ahora no hay un nuevo porcentaje anunciado. La reunión servirá para conocer si la Provincia presenta una propuesta y cuál sería su alcance.

Los otros reclamos que los gremios llevaron a la mesa

La discusión no se limita al salario. En su pedido formal, AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA enumeraron varios puntos que esperan tratar:

Situación de la matrícula escolar frente a la baja de la natalidad.

Régimen Académico.

Titularizaciones en Educación Agraria.

Licencias médicas.

Defensa del régimen previsional del IPS.

Prestaciones de salud de IOMA.

Avances sobre el Convenio Colectivo de Trabajo.

El detalle fue difundido por el Frente de Unidad Docente Bonaerense y puede consultarse en la comunicación oficial publicada por SUTEBA.

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Qué puede cambiar en los próximos salarios docentes

La principal incógnita es desde qué mes comenzaría a aplicarse una eventual mejora. Los haberes de septiembre ya se encuentran dentro del proceso de liquidación provincial, por lo que el margen para modificar ese pago es limitado.

Esto deja distintos escenarios abiertos para la negociación: una suba desde octubre, un esquema en varios tramos o alguna fórmula que contemple retroactividad. Ninguna de esas alternativas está confirmada hasta que se conozca una propuesta concreta.

La FEB viene planteando públicamente la necesidad de una recomposición salarial y remarcó además la situación de IOMA y del IPS. Esos temas también forman parte del reclamo integral del sector.

Cómo quedaron los salarios con el último acuerdo

Los valores de referencia difundidos durante la negociación anterior mostraron, para cargos con 10 años de antigüedad, los siguientes montos correspondientes a agosto:

Cargo de referencia Salario informado Preceptor $885.901 Maestro de Grado $1.018.575 Profesor con 20 módulos $1.380.137 Maestro de Grado con quinta hora $1.268.805

Los montos son referencias y pueden cambiar según antigüedad, jornada, cantidad de módulos, desfavorabilidad, bonificaciones y descuentos particulares.

También está disponible la calculadora de sueldo docente bonaerense para estimar distintos casos.

La reunión del jueves será la primera señal concreta

El resultado no necesariamente se conocerá en una sola audiencia. Puede haber una oferta, una respuesta sindical inmediata o un cuarto intermedio para continuar negociando.

Lo que sí cambia esta semana es que la paritaria ya tiene fecha y la discusión salarial vuelve a una mesa formal. Para maestros, profesores, preceptores y demás trabajadores de la educación, el jueves puede empezar a definir cómo seguirá el ingreso durante los últimos meses del año.