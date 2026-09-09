Búsqueda laboral 2026: qué habilidades de inteligencia artificial exigen hoy las empresas en Argentina

Por Denisse Helman
La inteligencia artificial se vuelve clave para destacar en el mercado laboral actual

Si estás buscando trabajo o querés actualizar tu perfil profesional, saber qué habilidades están pidiendo las empresas es clave para destacar.

Un estudio reciente del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) reveló que la demanda de inteligencia artificial en las ofertas laborales saltó al 2,6% en 2026, multiplicando por cuatro el 0,6% registrado en años anteriores.

Dni electrónico 2026: confirman quiénes deben renovarlo obligatoriamente en septiembre y los nuevos costos
Mirá también:

DNI electrónico 2026: confirman quiénes deben renovarlo obligatoriamente en septiembre y los nuevos costos

Argentina lidera el crecimiento en la región

El avance local supera ampliamente al de otros países de Latinoamérica:

  • Argentina: Pasó del 0,6% al 2,6% en avisos que piden habilidades de IA.
  • Brasil: Subió de 0,6% a 0,8%.
  • México: Creció del 0,3% a 0,5%.
  • Colombia: Registró una baja al pasar de 0,9% a 0,5%.

Las competencias tradicionales siguen siendo la prioridad masiva

Pese al crecimiento de la tecnología, más del 97% de los avisos de empleo no menciona IA de forma explícita.

Las habilidades técnicas tradicionales aparecen en el 91,2% de las publicaciones, mientras que las habilidades blandas o socioemocionales están presentes en el 76,9%.

Cuáles son las herramientas y tecnologías más requeridas

Las empresas buscan perfiles multidimensionales que manejen tanto conceptos generales como herramientas concretas:

Alerta educativa: las pruebas pisa confirmaron un retroceso y revelaron la realidad de los alumnos bonaerenses
Mirá también:

Alerta educativa: las pruebas PISA confirmaron un retroceso y revelaron la realidad de los alumnos bonaerenses
  • Herramientas generales:ChatGPT, Google Gemini, Chatbots y copilotos de IA.
  • Conceptos clave:Machine Learning, Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP) y Prompt Engineering.
  • Herramientas avanzadas:TensorFlow, Deep Learning, MLOps, LangChain, Scikit-Learn y vectores de datos como PineCone.
ETIQUETAS
Compartir este artículo

Más leídas hoy

Copyright © 2013-2026 INFOZONA. Registro DNDA: 72022808 - Editor responsable: Pablo J. Rodriguez - Edición Nº 4.644 - 09 de septiembre de 2026 - Afiliado a ADEPA - Calle 41 Nº 990 - La Plata - Correo: [email protected] - Todos los derechos reservados.