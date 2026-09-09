Búsqueda laboral 2026: qué habilidades de inteligencia artificial exigen hoy las empresas en Argentina

Si estás buscando trabajo o querés actualizar tu perfil profesional, saber qué habilidades están pidiendo las empresas es clave para destacar.
Un estudio reciente del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) reveló que la demanda de inteligencia artificial en las ofertas laborales saltó al 2,6% en 2026, multiplicando por cuatro el 0,6% registrado en años anteriores.
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Argentina lidera el crecimiento en la región
El avance local supera ampliamente al de otros países de Latinoamérica:
- Argentina: Pasó del 0,6% al 2,6% en avisos que piden habilidades de IA.
- Brasil: Subió de 0,6% a 0,8%.
- México: Creció del 0,3% a 0,5%.
- Colombia: Registró una baja al pasar de 0,9% a 0,5%.
Las competencias tradicionales siguen siendo la prioridad masiva
Pese al crecimiento de la tecnología, más del 97% de los avisos de empleo no menciona IA de forma explícita.
Las habilidades técnicas tradicionales aparecen en el 91,2% de las publicaciones, mientras que las habilidades blandas o socioemocionales están presentes en el 76,9%.
Cuáles son las herramientas y tecnologías más requeridas
Las empresas buscan perfiles multidimensionales que manejen tanto conceptos generales como herramientas concretas:
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- Herramientas generales:ChatGPT, Google Gemini, Chatbots y copilotos de IA.
- Conceptos clave:Machine Learning, Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP) y Prompt Engineering.
- Herramientas avanzadas:TensorFlow, Deep Learning, MLOps, LangChain, Scikit-Learn y vectores de datos como PineCone.