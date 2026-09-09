Búsqueda laboral 2026: qué habilidades de inteligencia artificial exigen hoy las empresas en Argentina

Si estás buscando trabajo o querés actualizar tu perfil profesional, saber qué habilidades están pidiendo las empresas es clave para destacar.

Un estudio reciente del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) reveló que la demanda de inteligencia artificial en las ofertas laborales saltó al 2,6% en 2026, multiplicando por cuatro el 0,6% registrado en años anteriores.

Argentina lidera el crecimiento en la región

El avance local supera ampliamente al de otros países de Latinoamérica:

Argentina: Pasó del 0,6% al 2,6% en avisos que piden habilidades de IA.

Pasó del en avisos que piden habilidades de IA. Brasil: Subió de 0,6% a 0,8% .

Subió de . México: Creció del 0,3% a 0,5% .

Creció del . Colombia: Registró una baja al pasar de 0,9% a 0,5%.

Las competencias tradicionales siguen siendo la prioridad masiva

Pese al crecimiento de la tecnología, más del 97% de los avisos de empleo no menciona IA de forma explícita.

Las habilidades técnicas tradicionales aparecen en el 91,2% de las publicaciones, mientras que las habilidades blandas o socioemocionales están presentes en el 76,9%.

Cuáles son las herramientas y tecnologías más requeridas

Las empresas buscan perfiles multidimensionales que manejen tanto conceptos generales como herramientas concretas: