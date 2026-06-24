Días no laborables en julio 2026: el calendario trae un feriado clave y un puente extra largo

Los días no laborables en julio 2026 vuelven a poner el foco en una fecha patria central para la Argentina y en un puente que puede cambiar la organización de la semana para trabajadores, bancos, escuelas, comercios y familias que ya miran las vacaciones de invierno.

El dato más fuerte del mes es que el calendario oficial combina el jueves 9 de julio, feriado nacional por el Día de la Independencia, con el viernes 10 de julio, declarado día no laborable con fines turísticos. Esa combinación abre la posibilidad de un fin de semana extra largo de cuatro días, aunque no todos los sectores quedan alcanzados de la misma manera.

Según el calendario publicado por la Jefatura de Gabinete en Argentina.gob.ar, julio tiene dos fechas marcadas: una como feriado inamovible y otra como día no laborable turístico. La diferencia no es menor, porque impacta en si se trabaja, cómo se paga y qué ocurre con la atención bancaria.

Días no laborables en julio 2026: cuáles son las fechas confirmadas

En julio 2026 habrá una fecha de descanso obligatorio a nivel nacional y otra jornada especial pensada para promover el turismo interno. El 9 de julio cae jueves y el 10 de julio cae viernes, por lo que el calendario arma una ventana especialmente atractiva para quienes puedan tomarse ambos días.

Fecha Día Condición Qué implica 9 de julio de 2026 Jueves Feriado nacional inamovible Día de la Independencia. Rige el régimen legal de feriados nacionales. 10 de julio de 2026 Viernes Día no laborable con fines turísticos La actividad depende del sector y de la decisión del empleador, salvo actividades con regulación específica. 11 y 12 de julio de 2026 Sábado y domingo Fin de semana Completan un posible descanso de cuatro días para quienes no trabajen el viernes 10.

La fecha del 10 de julio fue incorporada por la Resolución 164/2025 de la Jefatura de Gabinete, que fijó para 2026 tres días no laborables con fines turísticos: el 23 de marzo, el 10 de julio y el 7 de diciembre. La norma figura en el registro oficial de normativa nacional.

Qué diferencia hay entre feriado y día no laborable

La confusión más común aparece con el viernes 10 de julio. Aunque muchas veces se lo llama puente, no tiene el mismo tratamiento laboral que el feriado del 9 de julio. El jueves es feriado nacional inamovible; el viernes es día no laborable con fines turísticos.

La diferencia está en la Ley 27.399 y en la Ley de Contrato de Trabajo. En los feriados nacionales, si una persona trabaja, corresponde el pago previsto para feriados. En los días no laborables, en cambio, la prestación de tareas suele quedar sujeta a la decisión del empleador, y si se trabaja corresponde salario simple, salvo situaciones particulares reguladas por convenio, actividad o normativa específica.

Por eso, para el sector privado, la pregunta clave no es solo si el 10 de julio figura en el calendario, sino si la empresa decide otorgarlo como no laborable. En comercios, gastronomía, turismo, salud, transporte y otros servicios esenciales puede haber actividad, guardias o esquemas especiales.

¿Hay bancos el viernes 10 de julio de 2026?

Para el sistema financiero, el dato ya está confirmado: el Banco Central de la República Argentina incluyó el 10 de julio de 2026 dentro del calendario de feriados bancarios. En la práctica, eso significa que las entidades financieras no tendrán atención presencial al público ese día.

El BCRA detalla en su calendario de feriados bancarios que el jueves 9 de julio corresponde al Día de la Independencia y que el viernes 10 de julio será día no laborable con fines turísticos. De todos modos, como ocurre en otros feriados bancarios, se mantienen disponibles operaciones digitales como home banking, billeteras virtuales, pagos con tarjeta, transferencias y uso de cajeros, según el funcionamiento de cada entidad y red.

Cómo queda el fin de semana largo de julio 2026

Si el viernes 10 de julio es otorgado como descanso, el esquema queda armado de la siguiente manera: jueves 9, viernes 10, sábado 11 y domingo 12. Es decir, cuatro días consecutivos en pleno invierno y pocos días antes del receso escolar de muchas jurisdicciones.

Este punto puede ser clave para el turismo interno. En la Provincia de Buenos Aires, destinos serranos, termales, rurales y de escapadas cortas suelen concentrar movimiento cuando aparece un puente de invierno. Tandil, Sierra de la Ventana, la Costa Atlántica, Chascomús, San Antonio de Areco y otros destinos bonaerenses pueden recibir mayor demanda, sobre todo si el clima acompaña y si las familias logran combinar la fecha con licencias o descanso laboral.

En CABA, la dinámica suele impactar en salidas cortas hacia la Provincia de Buenos Aires y otras provincias cercanas. Conviene diferenciarlo: la Provincia de Buenos Aires tiene su propio calendario escolar y administrativo, mientras que CABA organiza sus actividades educativas y servicios bajo su jurisdicción, aunque en este caso ambas coinciden en varias fechas de julio.

Vacaciones de invierno 2026: cuándo caen en Provincia de Buenos Aires y CABA

El puente del 9 y 10 de julio no coincide exactamente con el receso escolar bonaerense, pero queda muy cerca. Según el calendario escolar informado por la Dirección General de Cultura y Educación, en la Provincia de Buenos Aires las vacaciones de invierno 2026 serán del 20 al 31 de julio.

La misma ventana aparece para CABA en el calendario escolar federal publicado por la Secretaría de Educación de la Nación: también tendrá receso del 20 al 31 de julio. Eso significa que el mes tendrá dos momentos de alta planificación familiar: primero el posible fin de semana extra largo del 9 al 12, y luego las dos semanas de receso escolar.

En otras provincias, las vacaciones se distribuyen de manera escalonada durante julio. Algunas jurisdicciones empiezan el 6 de julio, otras el 13 y otras el 20. Por eso, quienes tengan hijos, familiares o viajes programados fuera de la Provincia de Buenos Aires deben revisar el calendario local antes de reservar alojamiento o pasajes.

Qué tener en cuenta si tenés que trabajar el 10 de julio

El viernes 10 de julio puede generar dudas en muchos trabajadores porque no funciona igual que un feriado nacional. Si la empresa abre y decide trabajar, la jornada puede ser normal en el sector privado. Si el empleador opta por no trabajar, el jornal debe abonarse igualmente.

La recomendación práctica es revisar con anticipación la comunicación interna de cada lugar de trabajo, el convenio colectivo aplicable y el funcionamiento de la actividad. También conviene confirmar turnos médicos, trámites, atención municipal, bancos, clases, transporte y vencimientos, porque no todos los servicios se comportan igual ante un día no laborable turístico.

Para quienes puedan aprovechar el descanso, julio 2026 tendrá una particularidad atractiva: un feriado patrio fuerte, un puente turístico confirmado y las vacaciones de invierno apenas unos días después. En un mes corto de luz solar y de alto consumo energético, la organización anticipada puede hacer la diferencia entre una escapada posible y reservas agotadas a último momento.