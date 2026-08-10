Fin de semana largo en agosto 2026: el gobierno confirmó el feriado del lunes 17 tras el día del niño

El festejo comercial del Día del Niño no es feriado por sí mismo, pero este año coincide de manera exacta con el feriado nacional del lunes 17 de agosto, armando un fin de semana largo de tres días.

La aclaración sobre la jornada festiva y el cese de tareas

A diferencia de otras fechas patrias, la celebración destinada a la infancia responde a una tradición de la agenda social y comercial.

Por este motivo, el Día del Niño no constituye una jornada no laborable ni feriado nacional, aunque la disposición de las fechas patrias en 2026 solucionó la rutina de las familias de todo el país.

Conmemoración patria y fijación de la fecha en el calendario

El descanso del mes responde al homenaje del prócer nacional marcado por el Decreto del Poder Ejecutivo.

Se trata del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, fijado formalmente para el lunes 17 de agosto, jornada que el Gobierno decidió mantener inamovible para garantizar el descanso familiar.

Cómo queda estructurado el fin de semana largo de tres días

La confirmación de la fecha por parte de las autoridades nacionales conforma una pausa de 72 horas continuas para el sector público y privado.

El esquema de descanso queda compuesto formalmente por el sábado 15, domingo 16 (Día del Niño) y lunes 17 de agosto, permitiendo organizar viajes cortos, paseos y actividades sin la obligación laboral al día siguiente.