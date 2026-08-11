Confirman feriado el martes 18 de agosto y habrá un fin de semana de 4 días: a quiénes alcanza

Agosto todavía guarda una sorpresa en el calendario para un grupo de bonaerenses. Después del próximo fin de semana largo por el 17 de agosto, habrá quienes puedan sumar una jornada adicional de descanso y completar así cuatro días consecutivos sin actividad habitual.

La fecha especial será el martes 18 de agosto de 2026 y se produce inmediatamente después del feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Sin embargo, hay una aclaración fundamental: el beneficio no alcanza a toda la Provincia de Buenos Aires. La jornada responde a una celebración local y tendrá un alcance específico según el lugar de residencia y la actividad de cada trabajador.

Dónde será feriado el martes 18 de agosto

La jornada especial del próximo martes 18 de agosto corresponde a Tres Algarrobos, localidad perteneciente al partido de Carlos Tejedor, en el noroeste de la Provincia de Buenos Aires.

Ese día la localidad celebrará su 125° aniversario fundacional, una fecha que fue incluida dentro del cronograma de festividades locales reconocido oficialmente por el Gobierno bonaerense para agosto.

De esta manera, para los trabajadores alcanzados se producirá una situación particular en el calendario:

Sábado 15 de agosto: fin de semana.

fin de semana. Domingo 16 de agosto: fin de semana.

fin de semana. Lunes 17 de agosto: feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Martes 18 de agosto: jornada no laborable local por el aniversario de Tres Algarrobos.

Quienes tengan efectivamente libre el martes podrán regresar a su actividad recién el miércoles 19 de agosto, conformando un descanso de cuatro días y una semana laboral de solamente tres jornadas.

Quiénes tienen libre el martes 18 de agosto

La Provincia de Buenos Aires reglamentó las festividades locales de agosto mediante la Resolución 385/2026 del Ministerio de Gobierno.

La normativa establece que las fechas correspondientes a estas celebraciones son no laborables para la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los lugares alcanzados.

En cambio, para la industria, el comercio y las restantes actividades del sector privado el feriado es optativo.

Esto último significa que los trabajadores privados no deben asumir automáticamente que tendrán el día libre: en esos casos dependerá de la decisión del empleador y de las condiciones particulares aplicables a la actividad.

¿El martes 18 de agosto es feriado en toda la Provincia de Buenos Aires?

No. El martes 18 de agosto no es un feriado provincial general y la actividad será normal en la enorme mayoría de los municipios bonaerenses.

La fecha especial corresponde puntualmente a Tres Algarrobos. Por lo tanto, localidades vecinas e incluso otros lugares pertenecientes al partido de Carlos Tejedor no necesariamente quedan alcanzados por el mismo régimen.

Esta distinción resulta importante debido a que durante agosto existen numerosos feriados y días no laborables locales en la Provincia de Buenos Aires por aniversarios fundacionales y fiestas patronales, pero cada uno tiene alcance territorial limitado.

Por qué es feriado en Tres Algarrobos

El motivo es el aniversario fundacional de Tres Algarrobos, que en 2026 celebra sus 125 años.

La localidad está situada en el partido de Carlos Tejedor y mantiene una marcada identidad vinculada históricamente con la actividad agropecuaria y el desarrollo ferroviario del oeste bonaerense.

Su nombre hace referencia a los algarrobos que antiguamente servían como punto de referencia en la zona y durante parte de su historia también estuvo vinculada a la denominación Estación Cuenca.

En coincidencia con el aniversario, las autoridades locales prepararon actividades especiales para el fin de semana previo. La celebración central de la Fiesta del Pueblo por el 125° aniversario fue programada para el sábado 15 y domingo 16 de agosto.

Qué pasa con el feriado del lunes 17 de agosto

A diferencia de lo que sucede el martes, el lunes 17 de agosto sí es feriado nacional y alcanza a trabajadores de todo el país.

La fecha conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, fallecido el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia.

En 2026 la conmemoración cae directamente un lunes, por lo que genera un fin de semana largo de tres días para todo el país: sábado 15, domingo 16 y lunes 17.

Para los trabajadores alcanzados por la celebración local de Tres Algarrobos, ese descanso podrá extenderse una jornada más con el martes 18.

Feriados locales que todavía quedan en agosto en la Provincia de Buenos Aires

El 18 de agosto no será la última fecha especial del mes. El calendario bonaerense contempla otros aniversarios y celebraciones patronales durante las semanas siguientes.

Entre las principales fechas aparecen:

20 de agosto: Rivadavia, por su celebración patronal, y Roberts, en el partido de Lincoln.

Rivadavia, por su celebración patronal, y Roberts, en el partido de Lincoln. 21 de agosto: Dolores, por su aniversario fundacional.

Dolores, por su aniversario fundacional. 22 de agosto: Adolfo Gonzales Chaves, por su aniversario.

Adolfo Gonzales Chaves, por su aniversario. 25 de agosto: Villa Sauze, en General Villegas, y Beruti, en Trenque Lauquen.

Villa Sauze, en General Villegas, y Beruti, en Trenque Lauquen. 28 de agosto: Merlo, por su aniversario fundacional.

Merlo, por su aniversario fundacional. 29 de agosto: La Angelita y Saldungaray.

La Angelita y Saldungaray. 30 de agosto: Bragado y Tornquist, además de la localidad de 30 de Agosto.

Bragado y Tornquist, además de la localidad de 30 de Agosto. 31 de agosto: Castelli, por su aniversario fundacional.

Al igual que ocurre con Tres Algarrobos, estas fechas no deben confundirse con feriados nacionales: tienen alcance local y las condiciones pueden variar entre empleados públicos y trabajadores del sector privado.

Cuándo será el próximo fin de semana largo para todo el país

Después del descanso correspondiente al lunes 17 de agosto, habrá que esperar varias semanas para encontrar otro feriado nacional.

El siguiente será el lunes 12 de octubre, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que volverá a permitir un fin de semana de tres días.

Más adelante llegará noviembre, con la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, y diciembre tendrá dos oportunidades importantes: el lunes 7 de diciembre, establecido como día no laborable con fines turísticos, seguido por el feriado del martes 8 por la Inmaculada Concepción.

Pero antes de esas fechas, un grupo de bonaerenses tendrá una oportunidad poco habitual: unir el próximo fin de semana con el feriado nacional del lunes 17 y la celebración local del martes 18 para completar cuatro días consecutivos de descanso en pleno agosto.