Provincia: se trabó el debate para habilitar la reelección indefinida de intendentes y legisladores impulsada por Kicillof

Ante la duda de si los intendentes y legisladores bonaerenses podrán volver a presentarse de forma ilimitada en las próximas elecciones, la respuesta aún sigue en suspenso.

El proyecto de ley respaldado por el gobierno de Axel Kicillof no fue incluido en el temario de la comisión del Senado que se reunió este martes 11 de agosto de 2026, por lo que el debate continúa frenado por falta de acuerdos.

El freno en la comisión de Legislación General del Senado

El proyecto redactado por la senadora Ayelén Durán busca modificar las restricciones vigentes, pero su tratamiento no logra avanzar en el recinto:

Sin inclusión en la agenda: la comisión presidida por Germán Lago sesionó este martes 11 de agosto de 2026 sin incorporar el expediente en el orden del día.

la comisión presidida por Germán Lago sesionó este martes 11 de agosto de 2026 sin incorporar el expediente en el orden del día. Riesgo de caducidad: de no ser tratado y aprobado en el transcurso del año, la iniciativa perderá el estado parlamentario.

de no ser tratado y aprobado en el transcurso del año, la iniciativa perderá el estado parlamentario. Requisito de superestructura: desde la Cámara alta admiten que solo se pondrá a votación cuando exista un consenso firme entre los principales sectores políticos.

Los detalles técnicos del proyecto para derogar los límites

La iniciativa en estudio propone eliminar los marcos normativos que fijan un máximo de dos mandatos consecutivos:

Derogación de leyes: el texto busca anular las normativas 14.836 y 15.315 sancionadas en años anteriores.

el texto busca anular las normativas 14.836 y 15.315 sancionadas en años anteriores. Cargos alcanzados: permite mandatos de cuatro años con reelección ilimitada para intendentes, concejales, legisladores provinciales y consejeros escolares.

permite mandatos de cuatro años con reelección ilimitada para intendentes, concejales, legisladores provinciales y consejeros escolares. Postura del Ejecutivo: desde el Ministerio de Gobierno, encabezado por Carlos Bianco, sostienen que poner un límite de mandatos sin previsión constitucional resulta una medida “proscriptiva” que restringe la elección de los vecinos.

Negociaciones políticas y la postura de las bancadas

Aunque existe coincidencia en el ámbito municipal sobre la medida, el reparto de votos en la Legislatura mantiene la discusión paralizada:

Frente Renovador en contra: el sector referenciado en Sergio Massa rechazó modificar la norma actual y pide enviar la iniciativa a la comisión que controla Malena Galmarini.

el sector referenciado en Sergio Massa rechazó modificar la norma actual y pide enviar la iniciativa a la comisión que controla Malena Galmarini. Exigencias del kirchnerismo: solicitan que el tema se debata dentro de un paquete electoral más amplio, que defina el desdoblamiento de las elecciones, la suspensión de las PASO y las vacantes en la Suprema Corte.

solicitan que el tema se debata dentro de un paquete electoral más amplio, que defina el desdoblamiento de las elecciones, la suspensión de las PASO y las vacantes en la Suprema Corte. Integración del bloque: la comisión cuenta con seis legisladores oficialistas y cinco de la oposición, pero las diferencias internas dentro del propio bloque oficialista impiden el despacho conjunto.

Qué pasa con el reclamo de los intendentes bonaerenses

El futuro de la ley impacta de lleno en la gestión territorial de los municipios de la provincia de Buenos Aires:

Soberanía popular: los fundamentos del proyecto señalan que limitar los mandatos ubica a Buenos Aires entre las provincias más restrictivas, ya que más de la mitad del país permite la reelección de autoridades locales.

Apoyo en off: las autoridades provinciales afirman que la totalidad de los jefes comunales aprueba la reelección ilimitada.

Dificultad de traslado a votos: según el Ejecutivo provincial, muchos intendentes respaldan la medida pero no logran que sus legisladores la voten en la Cámara.